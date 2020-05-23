В навчальному центрі ВМС України у Миколаєві запровадили грошові побори з військових.

У розпорядженні видання "Бабель" є аудіозапис з наради, яку проводив нібито командир навчального центру, капітан першого рангу Шаген Шайволодян (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки).

Командир навчального центру ВМС України Шаген Шайволодян

Голос на записі пояснює офіцерам, що вони повинні мотивувати солдатів заводити кредитні картки і "скидатися" в загальну касу.

За відмову здавати гроші він пропонує давити на військового додатковими нарядами.

"Все оформляють зарплатні картки і можуть тут же оформити кредитну картку. Ось можна? Можна. Коли оформляють картки... сказати: хлопці, в житті всяке буває, ви ще оформіть кредитку. Там нехай дадуть вам три тисячі або п'ять тисяч і кредитний ліміт", – говорить нібито Шайволодян.

Забезпечувати військових засобами гігієни він пропонує теж коштом кредитів.

"У примусовому порядку, при тому агітуючи таким чином, що до вас практично всі курсанти оформляли, і воно здорово виручає... І коли ви скажете: "Треба скинутися на туалетний папір і на мило", а він скаже: "У мене грошей немає", а ти йому: "У тебе кредитка є", – описує схему командир.

Далі на нараді він розповідає, що потрібно військових, які не дають гроші, залишати у частині без відпусток.

Також, за даними джерела видання, Шайволодян залучає солдатів до будівельних та ремонтних робіт на обʼєктах, хоча це повинні робити будівельні компанії, які перемогли у торгах на Prozorro.

"Наприклад, солдати будували альпіністську стінку для підготовки, яка на тендері коштувала 850 тис. гривень. Або ремонтували смугу перешкод вартістю 1,6 млн гривень. Смуга зруйнувалася одразу після спорудження, і щоб приховати це, Шайволодян наказав солдатам відремонтувати смугу, використовуючи будівельне сміття – дошки та цеглу", – йдеться у статті.

Крім того, солдатів-строковиків використовують для розвантаження овочів і на кухні.

"Це грубе порушення, тому що ні один з військовослужбовців строкової служби не отримував допуску до роботи в місцях приготування та видачі їжі. Їжу для військової частини повинні готувати на договірній основі наймані кухарі", – розповіло джерело.

За даними видання, зараз Шайволодян розглядається на посаду заступника командуючого ВМС України.

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