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/Розслідування

"Бив дуже жорстоко": обвинуваченого у вбивстві бійця ЗСУ командира відпустили на волю

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Мар'їнський районний суд відпустив на волю командира розвідки батальйону, якого підозрюють у вбивстві бійця 28-ї механізованої бригади Ярослава Гаврилюка у жовтні минулого року.

Як розповідали OBOZREVATEL товариші по службі убитого, командир Андрій М. систематично бив бійців, поводився із ними жорстоко.

Убитий Ярослав Гаврилюк

Убитий Ярослав Гаврилюк

Facebook Ярослава Гаврилюка

Підозрюваний Андрій М.

Підозрюваний Андрій М.

"Він у прокуратурі все заперечує. Сам він раніше служив у військовій прокуратурі в Одесі, підполковник на пенсії. Принаймні, так він казав. У нього великі зв'язки, він завжди цим хвалився. А бив він хлопців завжди. Вибирав тих, хто слабший, і знущався. Бив за все: щось не так зробив чи просто заради того, щоб залякати. Бив дуже жорстоко, але всі мовчали, бо боялися його, і все йому сходило з рук", — розповів боєць 28-ї бригади.

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Сторінка у соцмережі підозрюваного командира

Сторінка у соцмережі підозрюваного командира

Facebook Андрія М.

Також одеський волонтер Наталя Савічева написала, що під час слідства Андрій М. тиснув на свідків. А у 2016 році його вже затримували правоохоронці. Тоді під час ротації на мирній території біля розважального закладу його затримали у стані алкогольного сп'яніння із гранатою. Під час обшуку автомобіля знайшли ще арсенал зброї.

Волонтер розповідає про "подвиги" командира

Волонтер розповідає про "подвиги" командира

Facebook Наталі Савичевої

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у лісосмузі під Луцьком колишній учасник АТО вбив цивільну дружину, завдавши їй смертельного удару ножем у горло.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
вбивствоООС28 бригадасуд відпустив
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леня зе
леня зе
обоз шо вы над кастрюлями издеваетесь.сейчас у них коллективный диссонанс.вроде и в ато служил(воин светы),а с другой стороны заставка в соц.сети "неправильная"
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