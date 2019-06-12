"Бив дуже жорстоко": обвинуваченого у вбивстві бійця ЗСУ командира відпустили на волю

Мар'їнський районний суд відпустив на волю командира розвідки батальйону, якого підозрюють у вбивстві бійця 28-ї механізованої бригади Ярослава Гаврилюка у жовтні минулого року.

Як розповідали OBOZREVATEL товариші по службі убитого, командир Андрій М. систематично бив бійців, поводився із ними жорстоко.

Убитий Ярослав Гаврилюк Facebook Ярослава Гаврилюка

Підозрюваний Андрій М.

"Він у прокуратурі все заперечує. Сам він раніше служив у військовій прокуратурі в Одесі, підполковник на пенсії. Принаймні, так він казав. У нього великі зв'язки, він завжди цим хвалився. А бив він хлопців завжди. Вибирав тих, хто слабший, і знущався. Бив за все: щось не так зробив чи просто заради того, щоб залякати. Бив дуже жорстоко, але всі мовчали, бо боялися його, і все йому сходило з рук", — розповів боєць 28-ї бригади.

Сторінка у соцмережі підозрюваного командира Facebook Андрія М.

Також одеський волонтер Наталя Савічева написала, що під час слідства Андрій М. тиснув на свідків. А у 2016 році його вже затримували правоохоронці. Тоді під час ротації на мирній території біля розважального закладу його затримали у стані алкогольного сп'яніння із гранатою. Під час обшуку автомобіля знайшли ще арсенал зброї.

Волонтер розповідає про "подвиги" командира Facebook Наталі Савичевої

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у лісосмузі під Луцьком колишній учасник АТО вбив цивільну дружину, завдавши їй смертельного удару ножем у горло.

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