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"Командир почорнів від горя": у "Л/ДНР" один за іншим хоронять терористів

2.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі один за іншим хоронять терористів, яких ліквідували захисники України. Правда, деякі з життя йдуть самі.

Згідно з записами бойовиків та їхніх родичів у соцмережах, справи йдуть гірше нікуди. "Командир чорний від горя, Стаханов продовжує ховати своїх синів", — написав один із бойовиків, розповідаючи про останню колотнечу 21 березня.

За його інформацією, саме тоді відбувся бій, в якому загинув "Вася-кулеметник". Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) уточнює, що йдетьс про Василя Волкова, якого "зняв" український снайпер. Він був ліківідірован пострілом у голову.

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"Командир почорнів від горя": у "Л/ДНР" один за іншим хоронять терористів

Василь Волков

"Командир почорнів від горя": у "Л/ДНР" один за іншим хоронять терористів
"Командир почорнів від горя": у "Л/ДНР" один за іншим хоронять терористів

Ще один 200-й за останні дні у терористів загинув не в бою. Він звів рахунки з життям. Мати Олексія Присяжнюка у соцмережах стверджує, що чоловіка довели до самогубства. Втім, хто саме, жінка не уточнює.

Олексій Присяжнюк

Олексій Присяжнюк

"Командир почорнів від горя": у "Л/ДНР" один за іншим хоронять терористів
"Командир почорнів від горя": у "Л/ДНР" один за іншим хоронять терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото ще одного вбитого терориста на Донбасі – Геннадія Зубенка (позивний "Рудий").

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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