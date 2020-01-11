"Командир дав наказ!" У МАУ пояснили затримку фатального рейсу

Президент "Міжнародних авіаліній України" Євген Дихне назвав простий штатною ситуацією затримку вильоту літака Boeing 737 у Тегерані (Іран) перед трагічною аварією 8 січня.

За його словами, відповідну команду дав командир борту. Про подробиці він розповів 11 січня під час свого брифінгу щодо катастрофи 1(щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дуже проста штатна ситуація із затримки. На цьому рейсі була дуже велика кількість багажу і ручної поклажі", – сказав Дихне.

Євгеній Дихне пояснили затримку фатального рейсу літака МАУ

"Відповідно, командир корабля, визначивши злітну масу літака, побачивши невідповідність, ухвалив рішення і дав команду розвантажити певну кількість багажу з багажника. З цим була пов'язана затримка рейсу", – додав президент МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрезидент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський заявив, що пілоти лайнера МАУ, який збили ракетою в Тегерані 8 січня, перед катастрофою виходили на зв'язок з авіадиспетчером.

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