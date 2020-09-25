Командир Ан-26 перед катастрофою повідомив про відмову двигуна – ЗМІ

Кирило Лютий Розслідування 23:19, 25.09.2020 Оновлено: 00:06, 26.09.2020

У літака ЗСУ Ан-26, який розбився на Харківщині увечері 25 вересня з 27 людьми на борту, міг відмовити двигун.

Про це по рації встиг повідомити командир судна, 30-річний майор з Чугуєва, який також загинув, передає місцеве видання "Depo.Харків" з посиланням на джерело в Міністерстві оборони.

"Двигун відмовив. Він [командир літака] "в повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якісь проблеми з двигуном. По рації", – розповіло джерело.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер у коментарі журналістам також підтвердив, що попередня версія – відмова лівого двигуна літака.

Важливо: ближче до ночі, о 23:44, ГСЧС України уточнила, що на борту літака було все ж 27 чоловік, оскільки одного з курсантів в останній момент не допустили до польоту - Харченко Олександра Володимировича.

Командир літака встиг заявити про проблеми з двигуном.
Depo.Харьков
На борту перебували 28 осіб.
Depo.Харьков
У Чугуєві розбився літак Ан-26.
Depo.Харьков

Як писав OBOZREVATEL, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку, в мережі показали фото і відео з місця трагедії.

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