Командир Ан-26 перед катастрофою повідомив про відмову двигуна – ЗМІ
У літака ЗСУ Ан-26, який розбився на Харківщині увечері 25 вересня з 27 людьми на борту, міг відмовити двигун.
Про це по рації встиг повідомити командир судна, 30-річний майор з Чугуєва, який також загинув, передає місцеве видання "Depo.Харків" з посиланням на джерело в Міністерстві оборони.
"Двигун відмовив. Він [командир літака] "в повітря" сказав. Він в ефір сказав, що якісь проблеми з двигуном. По рації", – розповіло джерело.
Глава Харківської ОДА Олексій Кучер у коментарі журналістам також підтвердив, що попередня версія – відмова лівого двигуна літака.
Важливо: ближче до ночі, о 23:44, ГСЧС України уточнила, що на борту літака було все ж 27 чоловік, оскільки одного з курсантів в останній момент не допустили до польоту - Харченко Олександра Володимировича.
Як писав OBOZREVATEL, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку, в мережі показали фото і відео з місця трагедії.