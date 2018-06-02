Колють по літру на день: з'явилися подробиці про стан Сенцова

Українському політв'язню Олегу Сенцову, якого незаконно утримують в російській в'язниці, кожен день колють глюкозу після оголошення голодовки.

Про це розповіла його сестра Наталія Каплан в ефірі "112 Україна", зазначивши, що режисер отримує один літр на день.

"Сьогодні 20-й день голодовки Олега і, звичайно, це все на тлі чотирьох років таборів, проблем зі здоров'ям, які тягнуться з дитинства. Я не думаю, що у нього все ідеально зараз - я впевнена, що все дуже погано", - сказала вона.

Каплан зазначила, що більш докладна інформація про стан Сенцова з'явиться 4 червня. У цей день з українцем повинен зустрітися адвокат, через якого сестра передасть йому лист. Останнє відвідування відбулося 15 травня.

Крім того, вона заявила, що марно переконувати брата відмовитися від голодування.

"Олег назвав цифру - 64 політв'язнів, але насправді їх набагато більше, і Олег вимагає звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і в окупованому Криму", - пояснила вона.

За словами Каплан, вона постійно знаходиться на зв'язку з українськими політиками, "але поки не бачить прогресу". Вона також сподівалася, що Сенцов і інші політв'язні відчують підтримку людей, які вийшли на глобальну акцію по всьому світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня. Єдиною його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Російська телеведуча Ксенія Собчак поспілкувалася з Сенцовим, після чого розповіла, що у нього випали два зуба.