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15 листопада • оновлено в 13:06
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Коломойський найняв для захисту в США адвоката Трампа: у чому суть

1.6т
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Український олігарх Ігор Коломойський найняв для захисту своїх інтересів відомого американського адвоката Марка Касовіца. Відомо, що довгі роки він працював на президента США Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg, посилаючись на заяву суду у Делавері, Касовіц допомагав Трампу після розслідування, проведеного спеціальним радником США щодо Росії.

Щодо співпраці з Коломойським, то вона стосуватиметься відмивання мільярдів доларів через схеми ПриватБанку і купівлі за ці кошти офісів і підприємств у США.

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

"Українська правда"

"Поява Касовіца у цій справі додає інтриги з огляду на його тісний зв'язок із Трампом і те, що в ході розслідування Конгресу США щодо імпічменту основна увага приділяється бажанням Трампа змусити Зеленського розпочати кримінальне розслідування, яке могло б принести користь його кампанії з переобрання", – зазначають журналісти, нагадуючи про зв'язок президента України з Коломойським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особи
Ігор Коломойський Дональд Трамп
Місце
США
Тег
ПриватБанк
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