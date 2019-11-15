Коломойський найняв для захисту в США адвоката Трампа: у чому суть

Український олігарх Ігор Коломойський найняв для захисту своїх інтересів відомого американського адвоката Марка Касовіца. Відомо, що довгі роки він працював на президента США Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg, посилаючись на заяву суду у Делавері, Касовіц допомагав Трампу після розслідування, проведеного спеціальним радником США щодо Росії.

Щодо співпраці з Коломойським, то вона стосуватиметься відмивання мільярдів доларів через схеми ПриватБанку і купівлі за ці кошти офісів і підприємств у США.

Ігор Коломойський "Українська правда"

"Поява Касовіца у цій справі додає інтриги з огляду на його тісний зв'язок із Трампом і те, що в ході розслідування Конгресу США щодо імпічменту основна увага приділяється бажанням Трампа змусити Зеленського розпочати кримінальне розслідування, яке могло б принести користь його кампанії з переобрання", – зазначають журналісти, нагадуючи про зв'язок президента України з Коломойським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

Високий суд Лондона ухвалив постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Справу про можливе відмивання грошей Коломойським і Боголюбовим вже назвали однією з найбільших в історії.

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