Колишня полонянка "ДНР", мешканка Горлівки Марина Чуйкова розповіла про звірячі тортури, якими її піддавали у в'язницях терористів.

Українку затримали 19 березня 2018 року, і після 650 днів вона провела в полоні. Її звільнили тільки 29 грудня 2019 року в рамках обміну між Україною і Росією, пише "057".

"Допити тривали три-чотири години, і весь час на тебе вчиняли тиск. Потім відводили в цю страшну камеру без зручностей, в якій було дуже холодно, сиро. Там я перебувала місяць. За цей час не знімала ні пальто , ні чоботи. У мене там жив павучок і всі тридцять днів я спостерігала, як він в'є павутиння. В камері підлога була з плитки, яку всю перерахувала. На стінах були плями, і про кожного з них представляла, що це сова, вовк або щось інше. Просто божеволіла від незнання того, що зі мною буде далі", – згадувала Чуйкова.

Терорист "ДНР"

Вона повідомила, що в камері стояли величезні пляшки, які були наповнені сечею і кров'ю. На підлозі валялися закривавлені бинти і рукавички.

"У підвалі я пробула 30 днів, після чого мене перевезли в СІЗО міста Донецька. Мене посадили в звичайну жіночу камеру. Звичайно, до нас ставилися дуже погано. Але це походило від них (засуджених – Ред.), а було командою від начальства . Їм дали команду "фас", щоб вони нас принижували, ображали, щоб ми "драїли" унітази, прибирали і чистили", – поділилася колишня полонянка.

Чуйкова також розповіла, що терористи сильно били жінок, від чого у них відтікали ноги.

"Ще одна дівчина була з перебитою переніссям і синці у неї розтеклися під обидва ока. У одній спиляли зуби тригранним напилком і до неї погрожували застосувати сексуальне насильство. Говорили, що приведуть "команду" з 15 чоловік і будуть гвалтувати", – повідомила вона про жахи в підвалах "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, експолонений "ДНР" розповів про страшні тортури струмом в підвалах терористів.

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