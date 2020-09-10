Колишнього віцепрем'єра звинуватили в побитті онука. Відео

Колишнього віцепрем'єр-міністра України і екс-народного депутата Олега Рибачука звинуватили в тому, що він жорстко поводився зі своїм онуком.

Інцидент на відео зняли очевидці, повідомляє УНІАН (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Свідок події заявила, що напише на Рибачука заяву до поліції.

"Я все чула і все зняла ... Ви йому ледь ніс не розбили ... Дітей треба рятувати від таких, як ви!", – сказала дівчина.

Сам політик пояснив, що його онук обзивав і бив свого брата.

"Ви не знаєте, що він говорив на свого брата ... Я мовчав взагалі, він зі своїм братом побився", – сказав колишній віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві шестирічного хлопчика жорстоко побив хрещений батько. Ані батько, ані інші дорослі не спробували захистити його, а також обдурили лікарів, заявивши, що дитина випала з вікна.