Колишнього топчиновника Харківщини зловили на великих аферах: в чому завинив

Прокуратурою Харківської області повідомлено про підозру колишньому заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації (2015-2019 р.р.), у зв'язку зі вчиненням службового злочину під час перебування на посаді директора одного з Департаментів адміністрації.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківської області. Зокрема, йдеться про реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн.грн.

"При виконанні вказаних робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання яке не відповідало технічним стандартам, та завищили вартість матеріалів у декілька сотень разів. Загальна сума збитків склала понад 18 млн.грн", – уточнили правоохоронці.

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Обвинувальний акт за фактом привласнення державних коштів направлено до суду.

Уточнюється також, що до відповідних наслідків призвели злочинні дії директора Департаменту, який недбало поставився до своїх обов'язків та погодив відповідну документацію і прийняв виконані роботи.

Наразі прокуратурою встановлюються інші особи, причетні до розкрадання бюджетних коштів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, новий головний прокурор Харківської області, Олександр Фільчаков у 2011 році фігурував у журналістському розслідуванні. Його звинувачували в корупції.

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