Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка до 28 місяців в'язниці.

Вирок був винесений 26 червня за обвинуваченням у відмиванні 2,8 мільйона євро, повідомили журналісти програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода і UA: Перший") із посиланням на три своїх джерела.

"Суд визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "у складі злочинного угруповання", – йдеться у повідомленні

Також суд визнав винним іще одного українця Павла Скаленка, який є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його засудили до 24 місяців ув'язнення.

Скаленку, за даними слідства, Мартиненко доручив створити офшорну компанію в Панамі. Банківські рахунки його спільник відкривав у Швейцарії від імені цієї компанії, а в документах бенефіціаром активів вказував екснардепа. Директорами компанії виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначали Мартиненка своїм уповноваженим представником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвинувачення Миколі Мартиненку були пред'явлені в Швейцарії в грудні 2019 року.

За даними слідства, колишній нардеп є членом злочинної групи, яка завадила конфіскації незаконних активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти, які були на рахунках у швейцарських банках, відкритих у рамках підготовки до відмивання грошей.