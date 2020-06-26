Колишнього нардепа Мартиненка у Швейцарії засудили до в'язниці, – ЗМІ
Суд у Швейцарії засудив колишнього нардепа Миколу Мартиненка до тюремного терміну
Його визнали винним у відмиванні 2,8 млн євро
Також вирок винесено ще одному українцю Павлу Скаленку
Миколу Мартиненка засудили до 28 місяців в'язниці
Федеральний кримінальний суд Швейцарії засудив колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка до 28 місяців в'язниці.
Вирок був винесений 26 червня за обвинуваченням у відмиванні 2,8 мільйона євро, повідомили журналісти програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода і UA: Перший") із посиланням на три своїх джерела.
"Суд визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "у складі злочинного угруповання", – йдеться у повідомленні
Також суд визнав винним іще одного українця Павла Скаленка, який є фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його засудили до 24 місяців ув'язнення.
Скаленку, за даними слідства, Мартиненко доручив створити офшорну компанію в Панамі. Банківські рахунки його спільник відкривав у Швейцарії від імені цієї компанії, а в документах бенефіціаром активів вказував екснардепа. Директорами компанії виступали різні громадяни Панами, але всі вони призначали Мартиненка своїм уповноваженим представником.
Як повідомляв OBOZREVATEL, обвинувачення Миколі Мартиненку були пред'явлені в Швейцарії в грудні 2019 року.
За даними слідства, колишній нардеп є членом злочинної групи, яка завадила конфіскації незаконних активів на суму близько 2,8 млн євро, використовуючи кошти, які були на рахунках у швейцарських банках, відкритих у рамках підготовки до відмивання грошей.