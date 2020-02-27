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27 лютого • оновлено в 23:18
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Колишнього київського суддю судитимуть за арешт учасників Майдану

1.1т
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Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт проти екссудді Дніпровського районного суду Києва.

Колишнього служителя феміди обвинувачують у тому, що в лютому 2014 року він незаконно виносив ухвали щодо обрання запобіжного заходу учасникам Революції Гідності, повідомляється на сайті ДБР.

Заарештовував майданівців: ДБР передало до суду обвинувальний акт проти екссудді

"Екссуддю обвинувачують у винесенні в лютому 2014 року завідомо неправосудних рішень про обрання учасникам мирних акцій протесту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 375 КК), а також у скоєнні незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбувалися 18 лютого 2014 року у центрі Києва (ст. 340 КК)", – уточнили у відомстві.

Колишньому судді загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генерального прокурора 21 лютого направив до суду обвинувальний акт проти колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України у Києві. Його підозрюють у протиправному переслідуванні учасників Революції Гідності.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Євромайдан
Місце
Україна Київ
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
судить надо не судью,а майданников,которые довели страну до цугундера.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Очень сильно напоминает первые годы после революции 1917-го. Тогда приговор служителей Фемиды тоже зачастую зависел не от тяжести содеянного, а от идейной и классовой близости провинившегося. У6ил человека бездельник и бaндит пролетарского происхождения? Пожурить да и отпустить с миром жертву царизма! Выразил недовольство большевиками бывший царский генерал? Paccтрелять гидру контрреволюционную! Земляки, а как же декoммyнизация? Вы считаете, что она заключается в сносе памятников и переименовании улиц? Вот с этим-то как раз можно было и повременить. Начинать нужно было с того, чтобы хотя бы не повторять ошибки и перекосы молодой coветской власти. А вы именно их и взяли на вооружение почему-то. Все эти люстрации, разное отношение закона к "своим" ("активистам") и "чужим" ("титyшкам"), запрет инакомыслия и свободы слова… Вы точно в Европу путь держите? Если да, то сyдить людей нужно не за то, по какую сторону баppикад они находились на Мaйдане, а за то, ЧТО они там делали.
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