Заарештовував майданівців: ДБР передало до суду обвинувальний акт проти екссудді

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт проти екссудді Дніпровського районного суду Києва.

Колишнього служителя феміди обвинувачують у тому, що в лютому 2014 року він незаконно виносив ухвали щодо обрання запобіжного заходу учасникам Революції Гідності, повідомляється на сайті ДБР.

"Екссуддю обвинувачують у винесенні в лютому 2014 року завідомо неправосудних рішень про обрання учасникам мирних акцій протесту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 2 ст. 375 КК), а також у скоєнні незаконного перешкоджання організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, що відбувалися 18 лютого 2014 року у центрі Києва (ст. 340 КК)", – уточнили у відомстві.

Колишньому судді загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генерального прокурора 21 лютого направив до суду обвинувальний акт проти колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України у Києві. Його підозрюють у протиправному переслідуванні учасників Революції Гідності.

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