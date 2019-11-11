Колишнього директора НКРЕКП Вовка заочно заарештували

У понеділок, 11 листопада, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.

Про це повідомила в Facebook пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Аналогічне рішення також було винесено стосовно ексзаступника начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

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Відзначається, що таким чином були задоволені апеляційні скарги прокурорів у справі про "Роттердам+", в якій фігурують Вовк і Бутовський. Раніше суд першої інстанції відмовив стороні обвинувачення.

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Нагадаємо, 21 вересня Вовка оголосили в міжнародний розшук. Незабаром він з'явився в режимі відеозв'язку в студії Савіка Шустера і розповів, чому втік із країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У березні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, згідно з якою ціна вугілля визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + вартість його доставки в Україну" (відома як "Роттердам+").

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування можливих зловживань службовими повноваженнями з боку посадових осіб НКРЕКП в процесі прийняття формули "Роттердам+". Пізніше ексглава НКРЕКП Вовк відреагував на звинувачення.

Адвокат колишнього глави НКРЕКП Ірина Одинець заявила, що Вовк не є підозрюваним, а заяви НАБУ будуть спростовані. За її словами, справа НАБУ по "Роттердам+" є політичним переслідуванням, а розслідування не має юридичної перспективи.

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