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17 квітня • оновлено в 09:28
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Колишній терорист відмовився від обміну і наїхав на "ЛНР". Відео

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Під час обміну полоненими 16 квітня четверо з тих, кого мали передати на підконтрольну бойовикам "Л/ДНР" територію, відмовилися залишати Україну.

Вони заявили, що відтепер не хочуть мати стосунку до тих, на чиєму боці були раніше, повідомляє "24 канал" (щоб подивитися відео зізнання, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на кадрах один із чоловіків пояснює, що раніше воював за "ЛНР", однак нині його помилували, тож він не хоче повертатися на окуповану територію.

Колишній терорист відмовився від обміну

Колишній терорист відмовився від обміну

Представниця підконтрольної бойовикам території Ольга Кобцева підкреслила, що в заяві чоловік написав зовсім інше: мовляв, він висловив бажання бути звільненим згідно з політичними домовленостями в результаті обміну.

"Ви скористалися моментом, щоб отримати процесуальну очистку?" – запитала Кобцева.

Однак той наголосив, що він хотів звільнитися тільки від "відповідальності за участь у війні проти України" на боці терористів.

"Я воював за "ЛНР". А тепер мене помилували. Ми розрахувалися... Це своєрідна програма очищення, так зрозуміліше?" – відказав чоловік.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ЛНР обмін
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