Під час обміну полоненими 16 квітня четверо з тих, кого мали передати на підконтрольну бойовикам "Л/ДНР" територію, відмовилися залишати Україну.
Вони заявили, що відтепер не хочуть мати стосунку до тих, на чиєму боці були раніше, повідомляє "24 канал" (щоб подивитися відео зізнання, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, на кадрах один із чоловіків пояснює, що раніше воював за "ЛНР", однак нині його помилували, тож він не хоче повертатися на окуповану територію.
Колишній терорист відмовився від обміну
Представниця підконтрольної бойовикам території Ольга Кобцева підкреслила, що в заяві чоловік написав зовсім інше: мовляв, він висловив бажання бути звільненим згідно з політичними домовленостями в результаті обміну.
"Ви скористалися моментом, щоб отримати процесуальну очистку?" – запитала Кобцева.
Однак той наголосив, що він хотів звільнитися тільки від "відповідальності за участь у війні проти України" на боці терористів.
"Я воював за "ЛНР". А тепер мене помилували. Ми розрахувалися... Це своєрідна програма очищення, так зрозуміліше?" – відказав чоловік.
Скриншот із відео
24tv.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У четвер, 16 квітня, Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Станом на 10:00 завершився перший етап процедури. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9.
Другий етап відбувся біля міста Щастя на Луганщині. Україна отримала колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явився список із понад 30 українців, які досі перебувають у полоні у бойовиків. Серед них є військовослужбовці.
У мережі з'явилися фото з обміну полоненими між терористами "ДНР" і Україною, який відбувся 16 квітня на КПВВ Майорське на Донбасі.
Українці, які 16 квітня повернулися додому в рамках обміну полоненими, підтвердили факти побиття і нелюдського поводження щодо них із боку терористів "Л/ДНР" під час ув'язнення на окупованій території Донбасу.
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