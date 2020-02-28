Угорські прикордонники на пункті пропуску "Дзвінкове" затримали колишнього українського митника, який намагався ввезти в нашу країну партію телефонів iPhone загальною вартістю 100 тисяч євро.

Про це першим повідомив у своєму Telegram-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола, опублікувавши фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За його даними, порушника звуть Юрій Текелій. Фото було зроблено знайомими Глаголи, проте він запевнив, що інформація була перевірена. Інцидент нібито трапився в середу, 26 лютого.

Колишній митник намагався ввезти в Україну iPhone на 100 тисяч євро

Незабаром публікацією поділилися і на сторінках Державної митної служби в соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівецькій області прикордонник "погорів" на хабарництві і покритті контрабанди. Його затримали.

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