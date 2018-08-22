Трагедія у Вінниці: колишній чоловік вбитої не виходить на зв'язок

У поліції Вінницької області поки не озвучують версії вбивства 32-річної Віталіни Плахотнюк.

Як сказали OBOZREVATEL у прес-службі поліції області, наразі слідство опитує всіх знайомих, колег загиблої. Щоправда, у соцмережах з'являлася інформація, що поліція затримала колишнього чоловіка Віталіни, нібито хтось бачив, що саме він убив жінку. "Ми опитуємо всіх, зокрема і колишнього чоловіка, друзів і колег загиблої. Поки злочинець не встановлений".

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Брат Віталіни Плахотнюк, Ярослав Петрушевець, сказав OBOZREVATEL, що вони нікого не підозрюють. "У нас велике горе, ми розгублені. Ми нікого не звинувачуємо в убивстві, а намагаємося знайти всіх, хто щось бачив або знає", - сказав Ярослав.

Колишній чоловік Віталіни, Юрій, працює у фірмі з продажу торгового обладнання та побутової техніки логістом. Як розповів його знайомий, Юрій дуже спокійний і тихий чоловік, як то кажуть "мухи не скривдить". "Він на цій фірмі два роки вже працює, нікого пальцем не зачепив. І того дня, вранці, коли сталося вбивство, він був на роботі, всі можуть це підтвердити. Вчора, у вівторок, він був у відділенні поліції, сьогодні його на роботі немає і телефон відключений", - каже знайомий. Інший колега Юрія зазначає, що на фірмі багато камер спостереження, поліція вилучила відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці близько 10 год. ранку, 21 серпня, невідомий застрелив місцеву жительку. Це сталося на Привокзальній вулиці, неподалік від залізничної колії. Жінка тільки-но вийшла з дому і прямувала на роботу. Злочинець стріляв тричі. Телефон і гроші він не взяв.

Знайомі Віталіни почали обговорювати в соцмережах, що стріляти міг її колишній чоловік. Нібито хтось із сусідів бачив його. Інші писали, що він на таке не здатен.

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