"Колір війни!" В Криму показали "дитинство заручників" в таборі

У анексованому Криму окупанти одягли дітей на закриття зміни в таборі в форму.

Фотографіями в Twitter поділився блогер RoksolanaToday & Крим25%, зазначивши, що дитячий заклад розташований під Судаком.

"Провели практичні показні заняття в дитячому оздоровчому таборі "Лісовий" та взяли участь в урочистому закритті однієї зі змін. Було цікаво! Хлопцям сподобалося!" - цитата пропагандистів. Дитинство заручників", - написав він.

"Поки ухильники-шоумени діток в Києві наряджають в білий колір капітуляції, в Криму, на окупованій території, дітей наряджають тільки і виключно в хакі, в колір війни!" - додав блогер.

Дітей одягнули у форму в Криму RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Дітей одягнули у форму в Криму RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Дітей одягнули у форму в Криму RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Дітей одягнули у форму в Криму RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

"Провели практичні показні заняття в дитячому оздоровчому таборі" Лісовий "та взяли участь в урочистому закритті однієї зі змін. Було цікаво! Хлопцям сподобалося!" - цитата пропагандистів

дитинство заручників

табір під Судаком pic.twitter.com/58mxS0ewWu - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 25 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

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