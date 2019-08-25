Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Колір війни!" В Криму показали "дитинство заручників" в таборі

2.8т Читати матеріал російською

У анексованому Криму окупанти одягли дітей на закриття зміни в таборі в форму.

Фотографіями в Twitter поділився блогер RoksolanaToday & Крим25%, зазначивши, що дитячий заклад розташований під Судаком.

"Провели практичні показні заняття в дитячому оздоровчому таборі "Лісовий" та взяли участь в урочистому закритті однієї зі змін. Було цікаво! Хлопцям сподобалося!" - цитата пропагандистів. Дитинство заручників", - написав він.

"Поки ухильники-шоумени діток в Києві наряджають в білий колір капітуляції, в Криму, на окупованій території, дітей наряджають тільки і виключно в хакі, в колір війни!" - додав блогер.

Дітей одягнули у форму в Криму

Дітей одягнули у форму в Криму

RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Дітей одягнули у форму в Криму

Дітей одягнули у форму в Криму

RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Новини
"Вкладають скрепи!" У ЗСУ показали "військових" дітей із Криму
Дітей одягнули у форму в Криму

Дітей одягнули у форму в Криму

RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Дітей одягнули у форму в Криму

Дітей одягнули у форму в Криму

RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
17
21
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
В декоммунизированной Украине и про "Зарницу" забыли ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Какой УЖАС!!! Толи дело украинский лагерь "азовец", вот где детей учат человеколюбию.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Аннексия — (от лат. аnnexio – присоединение) – насильственное и противоправное присоединение одним государством территории или части территории другого государства. 1.Насильственных действий в отношении людей или государственных структур в Крыму весной 2014 года не происходило. Никто не был арестован или убит. Наоборот, все люди сами, как можно скорее, избавлялись от всего, что их связывало с украинской оккупацией. 2. Россия присоединила не "часть территории другого государства", а независимое государство Республику Крым, принявшую декларацию о независимости 11.03.2014.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...