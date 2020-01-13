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13 січня • оновлено в 05:32
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"Донбас повернемо, коли зуби згниють": відомий журналіст порівняв Росію зі щукою

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Відомий український журналіст і блогер Кирило Сазонов спрогнозував, що Україні не вдасться повернути Донбас протягом найближчих п'яти років.

У програмі "Гостре питання" на ObozTV Сазонов прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора – на думку американського посла, Київ за один-два роки зможе домогтися виводу російських сил з окупованих територій Донбасу.

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"Повернути Донбас в найближчій перспективі я не бачу можливості. Найближчі років п'ять", – зазначив блогер.

"Я готовий розділити його (Тейлора. – Ред.) оптимізм, якщо ви мені наведете хоча б один – а краще два – приклади, звідки Росія пішла, коли прийшла з військами. Придністров'я, Сирія, Південна Осетія, Абхазія... Я згадую тільки країни, куди вона прийшла і залишилася" , – пояснив Сазонов свою точку зору.

"До речі, Південну Осетію та Абхазію мали повернути з використанням формули Штайнмаєра. Результат ми бачимо, тому я на неї особливо не орієнтуюся", – додав він.

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Журналіст порівняв Росію з щукою, чиї ікла повернені вістрям всередину порожнини рота.

"У Росії ікла, як у щуки. Схожі, мені здається, і у крокодила. Якщо здобич попалася – вона назад вже не вилізе, ікла загнуті всередину. Тобто коли зуби згниють і випадуть, коли Росія почне розпадатися сама, тоді вже можна буде говорити про повернення території", – заявив Сазонов, якому самому довелося втікати з родиною з Донецька після початку війни.

Сазонов заявив, що не вірить в формулу Штайнмаєра – Абхазію з її допомогою так і не повернули

Сазонов заявив, що не вірить в формулу Штайнмаєра – Абхазію з її допомогою так і не повернули

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Нового 2020 року тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що проблему тимчасової окупації Росією територій Донецької і Луганської областей можна вирішити протягом одного-двох років.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук позитивно оцінила заяву Тейлора. На її думку, найперше завдання України – відновити контроль над східним кордоном.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Кирило Сазонов
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Донбас
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да правильно куда спешить то?у них там пули свистят не у нас и дохнут там они ,нам спешить некуда))))больше подохнет москаликов)))))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Да вы батенька оптимист. Через пять лет на что-то надеется, типа распада России? Запад уж с 1721 года на это не просто надеется, а старается разрушить изо всех сил. А уж сколько раз они за эти века громогласно объявляли, что вот-вот, и Россия будет разрушена, раздавлена и стерта с лица земли? Запад уже может соревнования устраивать, кто из них чаще проигрывал в этой нелегкой затее. Маккейн вон жизнь бедолага на это положил, и так и сдox, не дождавшись. Зато успел убедиться, что его последний проект с участием xoxлoжoпикoв тоже провалился. Впрочем, поскольку дypень - думкой богатеет, то вам подходят подобные мечтания.
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