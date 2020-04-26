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26 квітня • оновлено в 17:54
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Коли настане мир на Донбасі?

8.9т

На останньому засіданні Мінської групи українська сторона ініціювала створення спеціальної комісії, яка буде займатися поверненням під український контроль тієї ділянки українсько-російського кордону, яка зараз знаходиться під повним контролем росіян. Це відповідає політиці президента України Володимира Зеленського, який вважає, що вибори на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей можуть відбутися тільки в разі, якщо Україні буде повернуто контроль над кордоном.

Ми тільки не знаємо, як саме російська сторона відреагувала на українську ініціативу. Чи буде вона реально працювати у такій комісії? Чи збирається вона взагалі повертати Україні контроль над кордоном?

Але ми знаємо про те, що відбувається зараз, в реальному часі, коли маріонеткові адміністрації так званих "народних республік" фактично закрили лінію розмежування на території Донецької і Луганської областей – і таким чином унеможливили для мешканців окупованих районів цих регіонів України відвідувати вільну територію країни.

Ми також знаємо, що російсько-український кордон, частина якого контролюється Москвою, зараз повністю є відкритим саме для тих українських громадян, які проживають на окупованих територіях.

Це – не декларації. Це – не наміри. Це – реальні справи.

І якщо ми говоримо про реальні справи, ми бачимо, до чого тяжіє Москва.

Володимир Путін не втомлюється нагадувати: будь-яке врегулювання на Донбасі є можливим тільки якщо в українській Конституції буде зафіксований особливий статус окупованих районів. До речі, на останньому засіданні Мінської групи українська сторона знову категорично відмовилася від ухвалення такої пропозиції.

Путін навіть нагадує про необхідність фіксування цього особливого статусу, коли розмовляє з закордонними політиками про проблеми, пов’язані з епідемією коронавірусу, як це нещодавно було під час телефонної розмови російського президента з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вирішили говорити про коронавірус, але Путін і тут не втримався і нагадав про особливий статус Донбасу. Це те, чого він прагне з першого дня окупації окремих районів Донецької і Луганської областей. Просто з 2014 року. І це те, від чого, як бачимо, російська сторона не збирається відмовлятися.

І з цієї точки зору варто подумати: а на чому ж грунтується впевненість президента України Володимира Зеленського, що війну на Донбасі вдасться закінчити ще під час його каденції? Можливо, на мрії і самого президента України, і багатьох українських громадян. На мрії про те, що війна рано чи пізно має закінчитися.

Але для закінчення війни недостатньо мрії. І навіть недостатньо політичної волі – з української сторони. Для того, щоб закінчилася війна, потрібно, щоб її закінчив той, хто її розпочав. Тобто, агресор. Щоб політична воля з’явилася у Росії. І щоб у Росії не виникало бажання використовувати війну на Донбасі як такий собі "стоп-кран" для призупинення європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Теми
Новини Луганська і Луганської області Новини Донецька і Донецької області Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Віталія Портникова
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Мир на Украине настанет когда такие как портников будут висеть на столбах майдана или сидеть в клумбе зарытые по пояс, и желательно головкой вниз.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Казбеков Зубег, проще говоря в стране сейчас раскол и победа любой из сторон обернется развалом страны.
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Когда исчезнет мерзкая расея, тогда наступит мир у всех соседей, и в Молдове и в Грузии и в Украине
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
В статья Портникова прослеживается желание выглядеть рассудительным и многозначительным.... Но при род ная /гл уп о с ть/ проявляется в независимости от напряжений его прямых как пробор /изв или н/.Вот некоторые доказательства от сут ствия у/м/а в его цитатах: "Если /вы черк нуть/ из украинской ис тор ии идеолога /на цион /ализма/ /бИ н де ру/ и ком андую щего У/ / П// А /шлю хе ви ча, Украина может остаться совсем без истории..." или вот: "..хочу, чтобы украинский и еврейский народы вместе чтили память бо йц ов У/ /П//А,.." или это : ".В биографии /шлю х ев ича/ важно не то, что он носил /на цист cкую/ форму, а то, что он ее снял и стал основателем и глав нок оман дующим ар м ии,..."
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Kuksov Michael, неук, основателем УПА был полковник Е.Коновалец. http://archive.9tv.co.il/news/2016/10/18/233037.htm
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