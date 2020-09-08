Колесникову намагалися силою видворити з Білорусі, вона порвала паспорт – ЗМІ

Білоруські опозиціонери, члени Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов справді перетнули кордон України, однак не з власної волі – їх насильно видворили з Білорусі.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. На своїй сторінці у Facebook він підтвердив інформацію щодо перетину держкордону представниками опозиції диктаторському режиму Лукашенка з посиланням на сайті ДПС.

"Від себе додам – це не був добровільний виїзд! Це було насильницьке видворення з рідної країни з метою компрометації білоруської опозиції", – написав чиновник.

Він зазначив, що білоруська влада намагається подати ситуацію так, нібито лідери опозиції країни покидають напризволяще сотні тисяч протестувальників проти режиму Лукашенка і "втікають до затишної України".

За словами заступника глави МВС, членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову не вдалося видворити з країни й нині вона залишається на території Республіки Білорусь.

"Через те, що ця смілива жінка зробила дії щодо унеможливлення її переміщення через кордон… Всю відповідальність за її життя та здоров’я несе персонально Олександр Лукашенко", – наголосив Геращенко.

Водночас агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформовані джерела теж повідомляє, що Марія Колесникова не перетнула кордон України. Зазначається, що під час спроби її насильного вивезення з території Білорусі вона порвала свій паспорт і не могла бути пропущена прикордонниками в Україну.

Пост заступника глави МВС України. Facebook Антон Геращенко

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