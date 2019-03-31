Колесніков: "мінування" дільниць у Дніпрі, де підтримка Вілкула дуже висока - це провокація

У Дніпрі "замінували" дев'ять виборчих дільниць, а перевірка силовиками показала, що дзвінки про "мінування" виявилися провокацією, повідомляє прес-служба Олександра Вілкула.

"Це була чергова спроба влади провести провокацію з метою фальсифікацій. Не випадково для таких провокацій обране саме Дніпро, де підтримка кандидата в президенти від Опозиційного Блоку Олександра Вілула дуже висока. А ГСЧС не зрозуміли тонкої задумки влади і провели обстеження, навіть не виводячи членів комісії", - прокоментував ситуацію депутат від Опозиційного Блоку Дмитро Колесников.

На одну з ділянок в 27 окрузі (Дніпро) за повідомленням про "замінування" на місце прибув наряд Нацполіціі і ГСЧС (група вибухотехніків-кінологів). З приміщення евакуювали всіх людей, крім членів комісії. У присутності членів комісії вибухотехніки провели обстеження приміщення і склали акт про неправдивий виклик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штабі Олександра Вілкула заявили про порушення на виборах.

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