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Кого вбив Стерненко під час замаху на нього: з'явилися деталі

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Одним із нападників на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" громадського активіста Сергія Стерненка міг бути екс-боєць АТО з 25-ї аеромобільної бригади.

Саме його тіло було виявлене поліцією на місці скоєння замаху.

Зокрема, так стверджують очевидці в коментарях на сторінці Стерненка.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що цю інформацію нібито підтвердили правоохоронці.

Також ЗМІ назвали імена обох нападників.

На даний момент уже відомо, що другого нападника затримали. Про це у Facebook розповів радник начальника ГУ Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк.

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Струс мозку та садна: Стерненко розповів деталі нападу

Потерпілий Стерненко провів кілька годин на операційному столі. За даними ЗМІ, у нього серйозна травма руки.

У лікарні з ним перебуває його дівчина, журналіст "Першого Міського" каналу Наталія Усатенко.

Вона розповіла, що напад стався в той момент, коли вона зі Сергієм поверталися додому. За її словами, кілька днів тому до них у квартиру ломилися невідомі, а поліцейські, які приїхали на виклик, навіть не піднялися до них, щоб оглянути замок.

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В Одесі напали на відомого активіста Стерненка

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізно ввечері 24 травня в Одесі з ножем напали на колишнього лідера місцевого осередку "Правого сектора", громадського активіста Сергія Стерненка.

Особа
Сергій Стерненко
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
Правий сектор
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Чередник Оксана
Чередник Оксана
Обоз, ну вьі же серьезное издание. На фига сведения от "очевидца", которьій даже сам не говорит, что очевидец... Неужели нет более достоверньіх источников?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Да тяжело щас быть титушкой,не то што раньше,менты отмазывали,ни каких последствий за убийства.А щас или гранатой в зубы,или ножом по пузу.Еще и догонят,если включил заднюю!
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