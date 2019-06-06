Князєв розкрив страшні подробиці вбивства 5-річного хлопчика поліцією

Глава Нацполіції України Сергій Князєв розкрив деталі дій поліції при розслідуванні вбивства 5-річного хлопчика Кирила копами в Переяслав-Хмельницькому.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 він підкреслив, що покривання правоохоронців, які вчинили злочин, не було, оскільки про кульове поранення хлопчика деякий час після інциденту відомо не було. Як тільки про це повідомили лікарі, поліція відреагувала відповідним образом.

Він також визнав, що, думаючи про злочин, відчуває сором і лють. Князєв навів хронологію розслідування.

Сергій Князєв Скрін відео

За його словами, о 16:55 31 травня черговий лікар Переяславської лікарні подзвонив у відділення поліції і повідомив, що до них поступив хлопчик із відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та внутрішньою мозковою гематомою.

"Слідча оперативна група прибула в районну лікарню, там були заплакані батьки. Офіцери поліції опитали батьків із першим питанням: що сталося? Вони пояснили, що дитина гралася на вулиці і, за словами інших дітей, впала, вдарившись головою об бруківку", – сказав Князєв.

"Самої дитини поліцейські не бачили і не могли бачити – з ним працювали лікарі", – додав він.

Зібравши попередні дані й маючи такий попередній діагноз, копи поїхали на місце інциденту. На місці падіння дитини були виявлені плями бурого кольору, був зібраний верхній шар ґрунту, почали опитувати людей.

Тільки о 23:13 до правоохоронців надійшов дзвінок лікаря, який прибув із Києва до лікарні, про те, що при огляді рентгена в голові дитини було виявлено сторонній предмет (куля), а також – вхідний отвір у передній частині голови.

Вбивство дитини копами Колаж

Після цього до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Районне відділення поліції було піднято за тривогою.

За 40 метрів від місця падіння дитини були знайдені пляшки, а біля ґанку найближчого будинку поліцейські виявили кілька гільз і припустили, що саме тут було скоєно злочин. Поліцейські встановили, що будинок оформлений на жінку (екс-дружину майбутнього підозрюваного).

Будинок обшукали, також встановлювали, де знаходяться всі підозрювані у злочині. Вони були затримані близько 4:00 ранку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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