"Ключового свідка оголосять у розшук": адвокат потерпілих про нові деталі кривавої ДТП із Зайцевою

Поліція має оголосити в розшук зниклого свідка у справі ДТП у Харкові - лікаря-нарколога Олену Федірко. 11 вересня вона повинна з'явитися на суді і пояснити: чому, запідозривши обвинувачену Олену Зайцеву у вживанні наркотиків, передала на експертизу так мало її крові, що не вистачило навіть на один аналіз.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив адвокат потерпілої Людмили Фабріс - Дмитро Марцонь. Жінка втратила в аварії відразу двох близьких людей - дочку та онучку-студентку (Аллу і Анастасію Сокіл). Зараз у Людмили вже немає сил ходити на засідання, вона зневірилася в тому, що суд все ж покарає винних, і вони опиняться у в'язниці.

Загиблі Алла (праворуч) і Анастасія Сокіл Facebook загиблих

- Дмитре, що наразі відомо про лікаря-нарколога Федірко? Де вона, що з нею?

- Нам про неї нічого невідомо офіційно. Крім того, що за деякий час після ДТП вона звільнилася з диспансеру. Існує процедура виклику свідків, встановлена ​​законом. Її запрошували прийти на суд, вона двічі не з'явилася. Тоді суддя прийняв рішення здійснити її привід.

На останньому засіданні поліція відзвітувала, що привести її не змогли, оскільки за місцем проживання її немає. Вони поговорили з сусідами, ті їм сказали, що вона вже місяць там не з'являється. Тепер суддя прийняв рішення про її допит. Тому поліція має оголосити її в розшук. Вони повинні встановити місцеперебування свідка, наприклад, поцікавитися у міграційної служби - чи не виїхала Федірко в іншу країну?

- Як ви вважаєте, що заважає поліції відшукати Федірко?

- Ми висновки зробимо 11 вересня, коли вони повинні її доправити. Нам взагалі не подобається, що дії Федірко пройшли крізь пальці слідчого і прокурорів. Ніхто не дав правову оцінку її діям.

Як людина з 25-річним стажем роботи могла відправити недостатню кількість біоматріалів на аналізи?

Адже саме вона запідозрила, що Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння. І вона прийняла рішення направити матеріали обвинуваченої на дослідження. Експерт, який мав дослідити кров на п'ять опіатів, каже, що йому передали стільки крові, що її не вистачило б і на один аналіз. У нас це викликало здивування. А слідчий і прокурори бачили, що аналізи просто завалені, і не дали цьому правової оцінки.

- На суді виникли труднощі і з визначенням ліній перехрестя, на якому сталася аварія, експерти також ніяк не могли визначитися...

- Так, це ще один камінь спотикання. Четверо експертів заявили, що Дронов виїхав за межі перехрестя. Але чомусь ніде не намалювали чітко, де ці межі перехрестя. Вони кажуть, що це уявна лінія від початку закруглення бордюрного каменю з однієї та іншої сторони дороги. Але якщо її провести, то видно, що він не виїхав.

Авто Дронова не виїхало за лінію перехрестя Facebook Дмитра Марцоня

Так на схемі повинні виглядати лінії перехрестя Facebook Дмитра Марцоня

- Яка роль Дронова у цій аварії?

- Якби не було Дронова, не було б і таких страшних наслідків. Якби не його дії, Lexus Зайцевої пролетів би це перехрестя. Тут обоє винні. Дронов почав рух на миготливий сигнал світлофора. Він почав дуже стрімко набирати швидкість. Його прискорення дорівнює максимальному прискоренню цього автомобіля, фактично педаль газу була втиснута у підлогу. До того ж перехрестя там видно, там немає перешкод, і не побачити Lexus було важко.

Дивіться відео на тему

- Вашій підзахисній, Людмилі Фабріс, мати Зайцевої також намагалася передати 50 тис. гривень?

- Так. Коли все це сталося, друзі її загиблої онучки-студентки почали збирати гроші, тому дані її банківської картки з'явилися у відкритому доступі. Але Людмила Василівна ніколи не говорила, що готова щось прийняти. Вона говорила про це і матері Зайцевої, коли та чатувала на неї біля будинку. Вона їй сказала: "Я з вами ніяких переговорів вести не буду, забудьте мій номер телефону".

Людмила Василівна довго ходила на суди, але зараз у неї немає сил. У неї ще 80-річна мама, яку треба доглядати. Вона не вірить, що винних покарають, вважає, що все робиться для того, щоб їх виправдати.