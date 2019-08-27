Ключові терористи "Л/ДНР" отримали паспорти Росії: спливли деталі

Ключові терористи, пособники окупантів в т.зв. "Л/ДНР", вже отримали паспорти Російської Федерації.

Таку інформацію в ефірі ObozTV озвучив Ігор Мосійчук, народний депутат України (VIII скликання) від Радикальної партії Олега Ляшка, коментуючи чутки про приїзд в окупований Луганськ радника російського президента Владислава Суркова.

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"За моєю інформацією, особи, які ніколи не зможуть потрапити під можливу амністію, та особи, які завжди будуть переслідуватися правоохоронною системою України – отримали російські паспорти", – сказав Мосійчук.

"Для чого це зроблено: чи вони будуть тікати, чи відбуватимуться якісь інші рухи – я не можу сказати. Але такий факт має місце", – уточнив нардеп.

Як відомо, на амністії учасників незаконних збройних формувань в т.зв. "Л/ДНР" наполягає Кремль. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков неодноразово заявляв, що амністія бойовиків – обов'язковий пункт Мінських угод.

Водночас президент України Володимир Зеленський обіцяв, що не підпише закон про амністію для терористів. Як пояснив лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, "на людей, які замішані у військових злочинах, жодні амністії не поширюються ані в Україні, ані в світі".

"Паспорт" так званої "ДНР" Republic.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що 22 серпня в тимчасово окупований Луганськ нібито прибула делегація на чолі з радником президента РФ Владиславом Сурковим, якого називають автором війни на Донбасі. Про це, посилаючись на інсайдерські джерела, повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє мешканцям тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької області (т.зв. псевдореспублік "Л/ДНР") отримувати російські паспорти в спрощеному порядку. Згодом, 17 липня, Путін спростив видачу паспортів всьому Донбасу.

15 серпня в МВС РФ повідомили, що громадянство Росії вже отримали понад 25 тисяч осіб.

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