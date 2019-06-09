"Клянуть російську владу": окупанти "віджали" у севастопольців елітний пляж

У тимчасово окупованому Севастополі Міністерство оборони Росії позбавило жителів міста популярного пляжу в урочищі Батіліман.

Його обнесли парканом і планують використовувати для потреб окупантів. Така поведінка загарбників викликала протести в місті, повідомляє на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій ("Штірліц") Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Життя бентежне! Роісся і референдум вперде! Крим. Міністерство оборони Росії повністю перекрило доступ на улюблений багатьма севастопольцями пляж в урочищі Батіліман. В соцмережах "ватрушки" збирають підписи і мітинги, погрожують знести паркан і клянуть російську владу. Мі-мі-мі. Як же радісно спостерігати за хом'ячками", – пише він.

Примітно, що цей факт захоплення рекреаційного об'єкта агресорами не поодинокий. Раніше Штефан зазначав, що росіяни почали масове присвоєння пляжів південного берега Криму. Всіх їх обносять колючим дротом і передають Міністерству оборони РФ.

Захоплення пляжу в Севастополі Facebook Анатолій Штефана

Окупанти обнесли пляж парканом Facebook Анатолій Штефана

Елітний пляж, який присвоїло Міноборони РФ Facebook Анатолій Штефана

Пляж в урочищі Батіліман Facebook Анатолій Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму три гектари пляжної зони Севастополя віддадуть під нову військову базу Росії. Раніше ця територія призначалася під будівництво пансіонату. Тепер же розташоване поблизу військове містечко №456 займе ще і частину пляжу. Російське Міноборони вже подало заявку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!