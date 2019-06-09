"Клянуть російську владу": окупанти "віджали" у севастопольців елітний пляж

У тимчасово окупованому Севастополі Міністерство оборони Росії позбавило жителів міста популярного пляжу в урочищі Батіліман.
Його обнесли парканом і планують використовувати для потреб окупантів. Така поведінка загарбників викликала протести в місті, повідомляє на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій ("Штірліц") Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Життя бентежне! Роісся і референдум вперде! Крим. Міністерство оборони Росії повністю перекрило доступ на улюблений багатьма севастопольцями пляж в урочищі Батіліман. В соцмережах "ватрушки" збирають підписи і мітинги, погрожують знести паркан і клянуть російську владу. Мі-мі-мі. Як же радісно спостерігати за хом'ячками", – пише він.
Примітно, що цей факт захоплення рекреаційного об'єкта агресорами не поодинокий. Раніше Штефан зазначав, що росіяни почали масове присвоєння пляжів південного берега Криму. Всіх їх обносять колючим дротом і передають Міністерству оборони РФ.
Захоплення пляжу в Севастополі
Facebook Анатолій Штефана
Окупанти обнесли пляж парканом
Facebook Анатолій Штефана
Елітний пляж, який присвоїло Міноборони РФ
Facebook Анатолій Штефана
Пляж в урочищі Батіліман
Facebook Анатолій Штефана
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму три гектари пляжної зони Севастополя віддадуть під нову військову базу Росії. Раніше ця територія призначалася під будівництво пансіонату. Тепер же розташоване поблизу військове містечко №456 займе ще і частину пляжу. Російське Міноборони вже подало заявку.
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