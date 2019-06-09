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/Розслідування

"Клянуть російську владу": окупанти "віджали" у севастопольців елітний пляж

1.6тЧитати матеріал російською

У тимчасово окупованому Севастополі Міністерство оборони Росії позбавило жителів міста популярного пляжу в урочищі Батіліман.

Його обнесли парканом і планують використовувати для потреб окупантів. Така поведінка загарбників викликала протести в місті, повідомляє на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій ("Штірліц") Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Життя бентежне! Роісся і референдум вперде! Крим. Міністерство оборони Росії повністю перекрило доступ на улюблений багатьма севастопольцями пляж в урочищі Батіліман. В соцмережах "ватрушки" збирають підписи і мітинги, погрожують знести паркан і клянуть російську владу. Мі-мі-мі. Як же радісно спостерігати за хом'ячками", – пише він.

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Примітно, що цей факт захоплення рекреаційного об'єкта агресорами не поодинокий. Раніше Штефан зазначав, що росіяни почали масове присвоєння пляжів південного берега Криму. Всіх їх обносять колючим дротом і передають Міністерству оборони РФ.

Захоплення пляжу в Севастополі

Захоплення пляжу в Севастополі

Facebook Анатолій Штефана

Окупанти обнесли пляж парканом

Окупанти обнесли пляж парканом

Facebook Анатолій Штефана

Елітний пляж, який присвоїло Міноборони РФ

Елітний пляж, який присвоїло Міноборони РФ

Facebook Анатолій Штефана

Пляж в урочищі Батіліман

Пляж в урочищі Батіліман

Facebook Анатолій Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму три гектари пляжної зони Севастополя віддадуть під нову військову базу Росії. Раніше ця територія призначалася під будівництво пансіонату. Тепер же розташоване поблизу військове містечко №456 займе ще і частину пляжу. Російське Міноборони вже подало заявку.

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Тема
анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
УкраїнаСевастополь
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леня зе
леня зе
А Севастополь не может быть временно оккупированным.т.к. Дело в том, что в 1954 году во время передачи Крыма в состав Украинской ССР, город Свевастополь не входил в её состав. С начала ноября 1948 года в Крыму существовали две административные единицы с особым хозяйственно-правовым статусом: Крымская область и город Севастополь с соответствующим подчинением Наркомату Обороны в г.Москве. Город Севастополь был выведен из подчинения Крымской области. Однако отнесение г. Севастополя к категории городов республиканского подчинения в Конституции РСФСР в 1948 г. зафиксировано не было, так как Конституция РСФСР не содержит перечня городов республиканского подчинения. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г. “О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР” и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля по данному вопросу не содержат упоминания о Севастополе, что подтверждает особый правовой статус Севастополя как города, не входящего в состав Крымской области. Это понятно; так как тогда никто не мог и подумать передавать главную базу Черноморского флота из-под юрисдикции РСФСР и Союза в подчинение Украине. © Подробнее: http://forum-ukraina.net/threads/pochemu-sevastopol-voshel-otdelno-ot-kryma-v-sostav-rossii.7735/
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