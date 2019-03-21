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"Клуб окупованих": Росія зганьбилася заявою про Крим

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Російські окупанти зганьбилися під час спроби похвалитися тим, що світ нібито все більше визнає Крим російським.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook. Інцидент трапився на сцені МЗС Росії.

"Зі сцени МЗС Росії — тут зазвичай виступає офіційний представник — оголосили, що зростає кількість країн, які визнають Крим "невід'ємною частиною Росії". Що ж це за "країни"? Абхазія, Південна Осетія і... Так, це кінець списку", — повідомив він.

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За словами Цимбалюка, ведучий спритно викрутився і заявив, що "ми вирішили не затягувати з привітаннями" від "іноземних партнерів".

"Це ж клуб окупованих Росією територій і призначених Кремлем гауляйтерів", — затролив Цимбалюк окупантів.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення потужним виступом. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Отже, Путін не має жодних шансів на політичну перемогу в Україні.

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Я точно знаю, что Габон тоже за. Мощнейшее государство - напарник педерации.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры думают что не люди, а политики видят и признают правду))) Ну тупые, что с них взять)))
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3
Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Александр, фашист, в демократических странах власть и есть представителями народа. В кацапии власть и политики отдельно от людей (речь не идет о вате). Ты к людям не относишся. Ты тупой ватный кацапский фашист.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Маладца Цимбалюк, хорошо оккупантов кацапов жучишь..
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Тюпель Автондил, Это наш агент, который в Москве на вас всех козломордых член положил и по лбу вам регулярно им стучит, дурь из бошки выбивает. Все равно вместо мозгов плавленный сырок, так хоть он из плавленного сырка в голове, своими ударами сделает сыр твердый, импортозамещенный Костромской, гавно редкое. Фу!!!
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Луцюк Виталий, это он таких как ты жучит. Сидит в Москве, и на родину не собирается.
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