"Клуб окупованих": Росія зганьбилася заявою про Крим

Російські окупанти зганьбилися під час спроби похвалитися тим, що світ нібито все більше визнає Крим російським.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook. Інцидент трапився на сцені МЗС Росії.

"Зі сцени МЗС Росії — тут зазвичай виступає офіційний представник — оголосили, що зростає кількість країн, які визнають Крим "невід'ємною частиною Росії". Що ж це за "країни"? Абхазія, Південна Осетія і... Так, це кінець списку", — повідомив він.

За словами Цимбалюка, ведучий спритно викрутився і заявив, що "ми вирішили не затягувати з привітаннями" від "іноземних партнерів".

"Це ж клуб окупованих Росією територій і призначених Кремлем гауляйтерів", — затролив Цимбалюк окупантів.

Роман Цимбалюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк підірвав російське телебачення потужним виступом. Він дав зрозуміти російським окупантам, що їм нема на що розраховувати у війні проти України, оскільки наша країна не здасться агресору. Отже, Путін не має жодних шансів на політичну перемогу в Україні.

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