"Так будь-хто може": Клітіна, яка потрапила в секс-скандал, викрила "Джокера". Фотофакт

Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна викрила, як пранкер "Джокер" листується з політиками від імені високопоставлених чиновників.

Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook в суботу, 23 листопада. Жінка опублікувала два скріншоти з листуванням нібито від імені глави міністерства інфраструктури Владислава Криклія.

Судячи з повідомлень, пранкер може створювати фейкові акаунти в соцмережах для синхронізації свого номера телефону, щоб у контактах "розіграної" персони він був підписаний ім'ям певного політика.

Олександра Клітіна і "Джокер" Колаж

Клітіна звернула увагу на фото "Нібито Криклія", яке свідчить про те, що контакт не справжній.

Відзначимо, перший скріншот, судячи з усього, був зроблений самою Клітіною при листуванні з підставним міністром інфраструктури. Від кого чиновниця отримала другий скрін, на якому зображене листування з нею від імені співрозмовника, не вказується.

facebook.com/aleksandra.klitina

facebook.com/aleksandra.klitina

У другому випадку співрозмовник жінки пише їй, що номер телефону не підтверджений. "Так будь-хто може", – сказано в СМС.

При цьому політкиня натякнула, що це може бути фото від пранкера. "Подарунок від "Джокера", – підписала знімки вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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