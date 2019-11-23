"Так будь-хто може": Клітіна, яка потрапила в секс-скандал, викрила "Джокера". Фотофакт

Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна викрила, як пранкер "Джокер" листується з політиками від імені високопоставлених чиновників.
Відповідний пост з'явився на її сторінці у Facebook в суботу, 23 листопада. Жінка опублікувала два скріншоти з листуванням нібито від імені глави міністерства інфраструктури Владислава Криклія.
Судячи з повідомлень, пранкер може створювати фейкові акаунти в соцмережах для синхронізації свого номера телефону, щоб у контактах "розіграної" персони він був підписаний ім'ям певного політика.
Олександра Клітіна і "Джокер"
Колаж
Клітіна звернула увагу на фото "Нібито Криклія", яке свідчить про те, що контакт не справжній.
Відзначимо, перший скріншот, судячи з усього, був зроблений самою Клітіною при листуванні з підставним міністром інфраструктури. Від кого чиновниця отримала другий скрін, на якому зображене листування з нею від імені співрозмовника, не вказується.
facebook.com/aleksandra.klitina
facebook.com/aleksandra.klitina
У другому випадку співрозмовник жінки пише їй, що номер телефону не підтверджений. "Так будь-хто може", – сказано в СМС.
При цьому політкиня натякнула, що це може бути фото від пранкера. "Подарунок від "Джокера", – підписала знімки вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступник міністра інфраструктури України Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.
Пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною, яка потрапила в секс-скандал із призначенням до Кабінету міністрів.
Заступниця міністра інфраструктури відреагувала на чутки про те, як отримала посаду. Чиновниця також розповіла про дивний момент із листуванням із "Джокером".
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