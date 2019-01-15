Клімкін збрехав? Al Jazeera підтвердила затримання Фукса у Мексиці

Авторитетне арабське видання Al Jazeera підтвердило інформацію про затримання російсько-українського олігарха Павла Фукса в Мексиці 7 січня.

Про це йдеться у статті-розслідуванні про зв'язки Фукса з президентом США Дональдом Трампом, його адвокатом Рудольфом Джуліані, а також причетності до погроз американському підприємцю, який продавав місця на інавгурацію Трампа (переклад статті можна прочитати тут).

"Нещодавно Фукс був затриманий і висланий із Мексики, куди він прибув на приватному літаку з іншим законодавцем (нардепом від "Народного фронту" Андрієм Іванчуком. — Ред.)", — йдеться у матеріалі, який викриває схеми Фукса.

Нагадаємо: OBOZREVATEL дізнався від особистих джерел, що Фукс та Іванчук дійсно були затримані в мексиканському аеропорту Канкун. Туди вони прилетіли чартерним літаком, щоб відсвяткувати приватний захід. Переліт обійшовся Фуксу і його соратнику в 200 тис. євро.

Інформацію про гучне затримання також підтвердила журналіст програми "Схеми" Наталія Седлецька.

"Він летів на приватному літаку з Великобританії (Фарнборо) і був затриманий міграційними службами на кордоні", — зазначила вона, посилаючись на джерела із системи міжнародного правопорядку і з оточення олігарха.

Журналіст Володимир Бойко уточнив, що Фукс був затриманий через те, що намагався в'їхати у Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт і яку він отримував як громадянин РФ.

Павло Фукс "Дзеркало тижня"

Натомість путінський олігарх поспішив спростувати всю інформацію про скандал, назвавши її фейком. Зауважимо, що цю версію, незважаючи на багато доказів зворотного, активно лобіював міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Так, він практично повторив версію, викладену Фуксом.

"Що стосується пана Фукса, у нього були питання з приводу дозволу на в'їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, усі вирішені, і він теж перебуває у Мексиці", — заявляв міністр.

У зв'язку з останньою заявою у мережі почало набирати популярність фото Клімкіна в "безглуздому" вигляді. Вперше воно з'явилося наприкінці 2018 року, проте особливої актуальності набуло після скандалу з Фуксом. Блогер The Пофігіст пожартував, що Клімкін нібито зібрався на вечірку до Фукса в Мексику. Однак насправді мем є відредагованою у Photoshop світлиною із офіційної зустрічі.

Реальне фото Клімкіна, з якого зробили мем

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фукс розгорнув масштабну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського через те, що ЗМІ опублікувало низку резонансних статей про те, як олігарх провернув хитру оборудку з боргами Київського метрополітену.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства приблизно 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн пішли безпосереднього в кишеню путінського мільярдера.

У помсту за публікації про скандальну угоду Фукс почав розміщувати замовні брехливі матеріали на низькопробних сайтах, банерну рекламу, а також планував розганяти свою дезінформацію із проплачених бордів.

Дізнавшись про це, Бродський заявив, що захищатиме свою репутацію від провокацій Фукса у суді.

Також Бродський підкреслив, що не давав жодної згоди на використання своїх фото на замовних бордах Фукса. У зв'язку з цим він попередив усі бордові компанії про провокацію, яка готується.

Крім того, Бродський розкрив ще одну багатомільярдну схему Фукса в Україні. За його словами, олігарх зумів здобути контроль над Держгеонадрами в Україні і навіть намагався шантажувати бізнесмена на цьому ґрунті.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!