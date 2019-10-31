"Абсолютно впевнений!" Клімкін попередив про підготовку Путіним удару по півдню України

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін "абсолютно впевнений", що Росія завдасть військового удару по півдню України.
Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Радіо НВ". Кремль, на його думку, зробить спробу розширити зону російської окупації Донбасу до всієї території Донецької та Луганської областей.
"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас, – а вони будуть, вони ж паспорти видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по півдню", – сказав Клімкін.
Павло Клімкін
Колаж
Збройною агресією на півдні країни президент РФ Володимир Путін, за словами ексміністра, може спробувати вирішити проблеми свого рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів у Придністров'я та до анексованого Криму. Це також відсіче Україну від морського простору.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що мінські домовленості – це стартова точка, в результаті якої у Росії є два шляхи – передати Україні повний контроль або штовхати її федералізацію.
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