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1 листопада • оновлено в 00:36
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"Абсолютно впевнений!" Клімкін попередив про підготовку Путіним удару по півдню України

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Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін "абсолютно впевнений", що Росія завдасть військового удару по півдню України.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Радіо НВ". Кремль, на його думку, зробить спробу розширити зону російської окупації Донбасу до всієї території Донецької та Луганської областей.

"Якщо вони будуть потім розкручувати ситуацію, щоб "об'єднати" Донбас, – а вони будуть, вони ж паспорти видають на всьому Донбасі, і на нашому теж. А потім, я абсолютно впевнений, буде удар по півдню", – сказав Клімкін.

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Павло Клімкін

Павло Клімкін

Колаж

Збройною агресією на півдні країни президент РФ Володимир Путін, за словами ексміністра, може спробувати вирішити проблеми свого рейтингу, контролю над Чорним морем, створення "квазі-Новоросії" та сухопутних коридорів у Придністров'я та до анексованого Криму. Це також відсіче Україну від морського простору.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що мінські домовленості – це стартова точка, в результаті якої у Росії є два шляхи – передати Україні повний контроль або штовхати її федералізацію.

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Теми
Російська воєнна загроза Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
видео
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