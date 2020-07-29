Клімкін запропонував Білорусі видати затриманих "вагнерівців" Україні для суду
Колишній очільник МЗС Павло Клімкін запропонував, аби Білорусь видала Україні затриманих найманців російської ЧВК Вагнера.
На своїй сторінці у Facebook дипломат наголосив, що тих із них, хто воював проти українців на Донбасі, слід було б судити у нашій країні.
"У Мінську затримали російських бойовиків з ЧВК Вагнера. Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами – це хай Лукашенко з'ясовує та контролює. Але в мережі вже є їхні прізвища, я б швиденько їх перевірив, чи не воювали вони на Донбасі. І якщо так, то вимагав би негайної видачі в Україну", – наголосив Клімкін.
"По-перше, їм потрібно організувати тут показовий судовий процес, а по-друге, буде кого міняти на наших політичних в'язнів та заручників", – додав колишній міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня у Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Загалом в країну прибули понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих "вагнерівців" – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".