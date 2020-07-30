Клімкін закликав до публічного суду над спійманими в Білорусі вагнерівцями

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав державу докласти всіх зусиль для того, аби публічний суд над затриманими в Білорусі найманцями російської ПВК Вагнера став можливим.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що в ідеальному варіанті бойовики мають опинитися на лаві підсудних саме в Україні, адже вони воювали на боці Росії проти ЗСУ на Донбасі.

"У Мінську кажуть, що щонайменше 14 із заарештованих там бойовиків із ПВК Вагнера воювали на Донбасі. Тепер це справа принципу досягти передання їх нам. Всі юридичні інструменти для цього є, потрібно правильно "розіграти" політичні. Крім можливого "обмінного фонду", нам критично потрібний публічний судовий процес, який 100% покаже: всі російські тези про так званих "російських добровольців" – це суцільний фейк. Нам це й так ясно, а от світові ще раз це показати точно варто", – переконаний дипломат.

За його словами, у такому разі організований процес вербування та командування стане для всіх очевидним. Водночас Клімкін не відкинув і такий варіант, як допит російських терористів на території Білорусі.

"До речі, якщо Мінськ почне грати на питаннях негайного передання, слід поставити питання про їхній допит у Мінську, щоб за будь-яких умов не згаяти цей класний шанс. Просто зараз", – наголосив ексочільник МЗС.

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