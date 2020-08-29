Клімкін сказав, що дасть перенесення 'Мінську' на іншу площадку

Перенесення майданчика для переговорів щодо Донбасу з Мінська в інше місце з політичної точки зору означатиме їх перезавантаження.

Таку думку в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Всі ті опції неодноразово обговорювались, вони нам прекрасно відомі. Це Туреччина, умовно – Стамбул, це Сербія, умовно – Белград. Логістично це можливо зробити. Політично це буде означати перезавантаження мінського майданчика", – наголосив він.

Водночас Клімкін наголосив, що від зміни місця зустрічі Тристоронньої контактної групи позиція переговорників не зміниться, оскільки вони керуються не власними переконаннями, а отриманими жорсткими директивами.

Ексміністр також зазначив, що наразі не слід спекулювати на темі подій у Білорусі та будувати прогнози "зі стелі". "Таку гру можна використати в разі зміни ситуації в Білорусі – тут я свідомо кажу дуже акуратно, поставлю три крапки, – якщо це дозволить нам змінити зміст, то це інша справа. Але про це спекулювати станом на сьогодні не варто", – підсумував він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук припустив, що переговори щодо Донбасу можуть бути перенесені з Білорусі в іншу країну в тому разі, якщо Росія введе туди війська.

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