Клімкін назвав дві причини, чому Донбас досі не повернувся в Україну

Президент України Володимир Зеленський міг вчинити на президента РФ Володимира Путіна "динамічний тиск" у питанні звільнення Донбасу.

Існує дві фундаментальні причини, які перешкоджають руху вперед у переговорному процесі. Таку думку в інтерв'ю ObozTV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На його думку, певні дипломатичні кроки України могла зробити на нормандському саміті в Парижі 9 грудня 2019 року. "Якби ця команда або сам Зеленський реально хотіли створити динамічний тиск на Путіна, що вони б зробили? На паризькому саміті в присутності Меркель і Макрона вони б оголосили про підвищення нашої присутності в групі", – сказав Клімкін.

Крім того, можна було спробувати переконати західних партнерів України в необхідності тиску на Росію, залучити в дипломатичну гру президента США Дональда Трампа і тимчасово переміщених жителів Донбасу, додав ексміністр.

Він також перерахував причини, чому питання окупованих територій в Україні не вирішується.

"Одна – це побоювання, що при існуючому економічному колапсі подальші кроки по реінтеграції, особливо на тлі тотальної російської паспортизації Донбасу, приведуть і до колапсу безпеки держави. Друга причина – думаю, в Росії є багато зацікавлених у тому, щоб отримувати будь-які переваги від чорної економіки Донбасу. Там постійно йде боротьба за гроші. Якщо вивозити вугілля, метал, це напевно теж впливає на російську позицію", – сказав Клімкін.

Чому Путін не йде з Донбасу: відповідь Клімкіна

Одночасно працюють кілька різнорідних чинників, які не дають реально йти вперед, резюмував колишній очільник МЗС.

Повне інтерв'ю з Клімкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Павло Клімкін заявив, що ініційовані Офісом президента кадрові зміни в Тристоронній контактній групі не приведуть до якихось серйозних проривів у переговорах щодо Донбасу. "Це крок назустріч Росії, яка спробує збільшити представництво в Мінську окупаційних адміністрацій та потім продати це як старт прямого діалогу", – сказав він.

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