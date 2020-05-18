Головна Новини
18 травня • оновлено в 15:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Клімкін назвав дві причини, чому Донбас досі не повернувся в Україну

7.5т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський міг вчинити на президента РФ Володимира Путіна "динамічний тиск" у питанні звільнення Донбасу.

Існує дві фундаментальні причини, які перешкоджають руху вперед у переговорному процесі. Таку думку в інтерв'ю ObozTV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На його думку, певні дипломатичні кроки України могла зробити на нормандському саміті в Парижі 9 грудня 2019 року. "Якби ця команда або сам Зеленський реально хотіли створити динамічний тиск на Путіна, що вони б зробили? На паризькому саміті в присутності Меркель і Макрона вони б оголосили про підвищення нашої присутності в групі", – сказав Клімкін.

Крім того, можна було спробувати переконати західних партнерів України в необхідності тиску на Росію, залучити в дипломатичну гру президента США Дональда Трампа і тимчасово переміщених жителів Донбасу, додав ексміністр.

Він також перерахував причини, чому питання окупованих територій в Україні не вирішується.

"Одна – це побоювання, що при існуючому економічному колапсі подальші кроки по реінтеграції, особливо на тлі тотальної російської паспортизації Донбасу, приведуть і до колапсу безпеки держави. Друга причина – думаю, в Росії є багато зацікавлених у тому, щоб отримувати будь-які переваги від чорної економіки Донбасу. Там постійно йде боротьба за гроші. Якщо вивозити вугілля, метал, це напевно теж впливає на російську позицію", – сказав Клімкін.

Чому Путін не йде з Донбасу: відповідь Клімкіна

Чому Путін не йде з Донбасу: відповідь Клімкіна

Одночасно працюють кілька різнорідних чинників, які не дають реально йти вперед, резюмував колишній очільник МЗС.

Повне інтерв'ю з Клімкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Павло Клімкін заявив, що ініційовані Офісом президента кадрові зміни в Тристоронній контактній групі не приведуть до якихось серйозних проривів у переговорах щодо Донбасу. "Це крок назустріч Росії, яка спробує збільшити представництво в Мінську окупаційних адміністрацій та потім продати це як старт прямого діалогу", – сказав він.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Підсумки
Особи
Павло Клімкін Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 616.

    Вилікувалися: 5276. Померли: 535.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • Одесу потрясла смерть від коронавірусу лікаря-реаніматолога – чоловіка рятували тиждень.

  • У носінні маски знайшлася прихована небезпека – COVID-19 може потрапити в мозок людини.

  • Лікарі попередили, що у молодих пацієнтів із COVID-19 інсульт може бути "першим і останнім" симптомом коронавірусу.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги