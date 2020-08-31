Клімкін сказав, чого боїться Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін боїться солідарності України з її міжнародними партнерами.

Таку думку в бліцінтерв’ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Прямі контакти потрібні, але виключно і тільки на основі погодженої спільної позиції з нашими друзями і партнерами, з Євросоюзом, Сполученими Штатами, Канадою і іншими країнами. Тільки така спільна позиція дасть нам результат, оскільки те, чого боїться Путін – це солідарність, це спільна позиція", – наголосив він.

В цьому контексті Клімкін звернув увагу на те, як повідомлення щодо запровадження нових санкцій проти Росії відбиваються на російських біржах і на валютному ринку країни.

"Там на тлі повідомлень про можливі санкції курс рубля по відношенню до євро і долара постійно падає. З Росії за останній час вийшло набагато більше грошей, ніж в 2019 році", – сказав він.

За його оцінками, в Кремлі дуже уважно ставляться до політичних сигналів з боку Заходу.

Повну версію бліцінтерв’ю з Павлом Клімкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що Росія навряд чи піде відкритою війною на Україну цієї осені. У глави РФ Володимира Путіна зараз стоїть завдання поглинути Білорусь.

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