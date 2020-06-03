Клімкін попередив про небезпечний період для України через Путіна

Влітку та восени 2020 року російський лідер Володимир Путін спробує влаштувати ескалацію в Україні. Свої дії він вибудовуватиме відповідно до того, як розвиватимуться події довкола передвиборчих перегонів у США та з огляду на політичну ситуацію в Європейському союзі.

Такий прогноз озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише "Сегодня". На його думку, президент країни-агресорки спробує підняти ставки перед важливими самітами.

"По-перше, він буде дуже намагатися просувати ідею саміту постійних членів Ради безпеки під час Генасамблеї ООН. Також буде думати, чи варто йому взяти участь в якості запрошеного у саміті "Великої сімки". Для нього це приниження, це повернення до єльцинських часів, коли Росія не була членом "Великої сімки", – каже ексміністр.

"Але якщо у Путіна буде шанс на якийсь "договірняк" і можливість пом'якшення санкцій... Це те, до чого він прагне не тільки з точки зору зовнішньої політики. Це, напевно, єдине, що можна продати росіянам в сфері внутрішньої політики", – додав Клімкін.

Павло Клімкін "ЕспресоTV"

Колишній очільник МЗС наголосив, що Кремль може спробувати тиснути на Україну через такі питання, як вода для тимчасово окупованого Криму та війна на Донбасі.

"Ви бачите, яка зараз в російських медіа скажена істерія щодо України. Точно буде істерія щодо води в Крим і гра довкола начебто гуманітарної складової. Тому Кремль буде підвищувати ставки і шукати можливість дестабілізації, розраховуючи, що Україна зараз буде виходити з карантину і цей процес точно буде нелінійним", – зазначив колишній урядовець.

Крім того, Клімкін вважає, що можливість провокацій та ескалації з боку Росії існуватиме влітку та восени не лише на сході, а й на півдні. В обох регіонах вона буде однаково високою.

"Головне, це важливо розуміти, – проблеми не тільки в поставках води в Крим. Це можуть бути більш масштабні провокації та ескалації, ніж просто забезпечення поставок води. Тобто я вважаю, що Росія може вдатися до більш масштабної ескалації шляхом спочатку організації провокацій, а потім військової й гібридної ескалації. Саме цього літа і восени дуже висока ймовірність того, що Путін буде змушений працювати саме в цій логіці", – резюмував дипломат.

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