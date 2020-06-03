Клімкін попередив про небезпечний період для України через Путіна
Влітку та восени 2020 року російський лідер Володимир Путін спробує влаштувати ескалацію в Україні. Свої дії він вибудовуватиме відповідно до того, як розвиватимуться події довкола передвиборчих перегонів у США та з огляду на політичну ситуацію в Європейському союзі.
Такий прогноз озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише "Сегодня". На його думку, президент країни-агресорки спробує підняти ставки перед важливими самітами.
"По-перше, він буде дуже намагатися просувати ідею саміту постійних членів Ради безпеки під час Генасамблеї ООН. Також буде думати, чи варто йому взяти участь в якості запрошеного у саміті "Великої сімки". Для нього це приниження, це повернення до єльцинських часів, коли Росія не була членом "Великої сімки", – каже ексміністр.
"Але якщо у Путіна буде шанс на якийсь "договірняк" і можливість пом'якшення санкцій... Це те, до чого він прагне не тільки з точки зору зовнішньої політики. Це, напевно, єдине, що можна продати росіянам в сфері внутрішньої політики", – додав Клімкін.
Колишній очільник МЗС наголосив, що Кремль може спробувати тиснути на Україну через такі питання, як вода для тимчасово окупованого Криму та війна на Донбасі.
"Ви бачите, яка зараз в російських медіа скажена істерія щодо України. Точно буде істерія щодо води в Крим і гра довкола начебто гуманітарної складової. Тому Кремль буде підвищувати ставки і шукати можливість дестабілізації, розраховуючи, що Україна зараз буде виходити з карантину і цей процес точно буде нелінійним", – зазначив колишній урядовець.
Крім того, Клімкін вважає, що можливість провокацій та ескалації з боку Росії існуватиме влітку та восени не лише на сході, а й на півдні. В обох регіонах вона буде однаково високою.
"Головне, це важливо розуміти, – проблеми не тільки в поставках води в Крим. Це можуть бути більш масштабні провокації та ескалації, ніж просто забезпечення поставок води. Тобто я вважаю, що Росія може вдатися до більш масштабної ескалації шляхом спочатку організації провокацій, а потім військової й гібридної ескалації. Саме цього літа і восени дуже висока ймовірність того, що Путін буде змушений працювати саме в цій логіці", – резюмував дипломат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
також Клімкін сказав, що Росія досі не відмовилася від ідеї створення "Новоросії" на території України. За його словами, Кремль нині зачаївся і вичікує потрібного моменту.
Також колишній міністр побачив в агресії Росії у Криму та на Донбасі ознаки наближення гібридної Третьої світової війни.
Раніше ексочільник МЗС попереджав, що вже у вересні 2020 року Путін може спробувати зібрати постійних членів Радбезу ООН і вирішити питання пом'якшення санкцій "через голову" України.