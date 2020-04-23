Клімкін озвучив найнебезпечніший для України варіант поведінки Путіна

У вересні поточного року президент Росії Володимир Путін може спробувати зібрати постійних членів Ради безпеки ООН і вирішити питання пом'якшення санкцій "через голову" України.

"Це дуже небезпечний варіант", – сказав в бліц-інтерв'ю на ObozTV ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Станом на сьогодні я його не виключаю. Більш того, я бачу російські спроби піти цим шляхом, випробуючи, так би мовити, один з можливих сценаріїв", – додав ексміністр.

На його думку, послідовно працювати на зменшення санкцій президента Росії може підштовхнути непроста ситуація в нафтогазовому секторі країни – "менше нафтових грошей, менше газових грошей".

Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

"Він обере компромісну лінію, і ця компромісна лінія буде ситуативною", – припустив Клімкін.

"На вересень він спробує зібрати постійних членів Ради безпеки ООН і через нашу голову – підкреслюю – через нашу голову якось домовитися з основними гравцями. А за це отримати істотне пом'якшення санкцій і ще багато всього – в контексті цін на енергоносії, в контексті розподілу сфер впливу", – сказав ексміністр.

Як писав OBOZREVATEL, 3 квітня Україна заблокувала проект резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій Росія під виглядом надання допомоги країнам з коронавірусом намагалася домогтися скасування санкцій.