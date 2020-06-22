Клімкін назвав три умови повернення Криму Україні

Для повернення анексованого Криму потрібні три фундаментальні речі.

"Одне – що для кожного українця повернення Криму має бути національною ідеєю". Таку думку в ефірі програмі "Гостре питання" на телеканалі ObozTV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Друге – нам потрібна чітка стратегія. А частиною цієї стратегії має бути зробити Крим проблемою для Росії – внутрішньополітично і зовнішньополітично. Ну і, звичайно, бажання це робити, оскільки це чогось коштує", – сказав він.

За його оцінками, найкраща нагода для повернення Криму під контроль України з’явиться, коли Російська Федерація почне "перезавантажуватися". Клімкін додав, що такі зміни можна очікувати в середньостроковій перспективі – в період 8-12 років.

Повну версію бліц-інтерв’ю з Павлом Клімкіним скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі Джеймс Гілмор закликав міжнародне співтовариство притягнути до відповідальності Росію за окупацію Криму і агресію на сході України.