Клих у критичному стані: з'явилися тривожні дані про звільнених українців

Усі українські політв'язні, які повернулися з Росії в рамках обміну "35 на 35", потребують медичної допомоги та психологічної реабілітації.

У кожного буде свій індивідуальний курс лікування, повідомив заступник головного лікаря "Феофанії", де обстежувалися 11 українців, Андрій Строкань, передає ТСН. За словами медика, чоловікам треба пережити постізоляціонний синдром (щоб подивитися відео, поскроллте новину вниз).

Найбільш критичний стан здоров'я у Станіслава Клиха. Відразу ж після прильоту до України 7 вересня з "Борисполя" він був направлений у реанімацію.

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Микола Карпюк, якого судили разом із Клихом, повідомив журналістам, що Клих пережив у російських місцях позбавлення волі сильні тортури. Зараз у нього важкий психологічний стан.

"Мати звільненого політв'язня Тамара Іванівна дуже зосереджена на здоров'і сина. Тому завчасних прогнозів і коментарів не дає", – відзначили журналісти.

57-річному Едему Бекірову увечері 7 вересня стало погано, але на наступний день його перевели з реанімації в палату.

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Його дружина Гульнара тільки 8 вересня побачила чоловіка, тому що до останнього ні вона, ні дочка Елеонора не знали, що Бекірова повернуть додому.

Відомо, що Бекіров хворіє, зокрема на цукровий діабет, вже 19 років. У лікарні його оглянули 5 лікарів, у тому числі хірург. Чоловікові поставили крапельницю, за прогнозами дружини, він буде знаходиться в палаті близько місяця.

"Я на протезі, за час перебування там ускладнилися спинні проблеми. Я не ходив, не виходив з камери, за цей час атрофувалися м'язи. Роблять аналізи, знімки, кардіолог готує. Напевно доведеться операцію на серці робити, тому що є проблеми", – розповів колишній в'язень Кремля "5 каналу".

За словами Гульнари Бекірової, політв'язні, які залишилися на медогляд, відвідували один одного в палатах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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