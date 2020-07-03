Кива показав, що вибухнуло в офісі партії ОПЗЖ

Кирило Лютий Розслідування 01:01, 4.07.2020

В офісі партії "Опозиційна платформа – за життя" в Полтаві вибухнула граната РГД-5.

Про це повідомив нардеп, представник політичної сили Ілля Ківа в Facebook, опублікувавши знімки.

"Слідство встановило, що теракт в офісі ОПЗЖ Полтави був скоєний бойовою гранатою РГД-5", – написав він.

Раніше нардеп уточнив, що гранату в офіс, який знаходиться на першому поверсі, кинула через вікно людина в масці. В результаті постраждала молода дівчина, вона отримала легкі травми.

Фото - Facebook Іллі Киви
Фото - Facebook Іллі Киви
граната РГД-5. Фото - mzk1.ru

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 29 червня в Краматорську Донецької області невідомі люди напали на офіс партії "Опозиційна платформа – За життя". Вони залили його "кров'ю" і обписали написами.

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