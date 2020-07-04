В офісі партії "Опозиційна платформа – за життя" в Полтаві вибухнула граната РГД-5.

Про це повідомив нардеп, представник політичної сили Ілля Ківа в Facebook, опублікувавши знімки.

"Слідство встановило, що теракт в офісі ОПЗЖ Полтави був скоєний бойовою гранатою РГД-5", – написав він.

Раніше нардеп уточнив, що гранату в офіс, який знаходиться на першому поверсі, кинула через вікно людина в масці. В результаті постраждала молода дівчина, вона отримала легкі травми.

Фото - Facebook Іллі Киви

Фото - Facebook Іллі Киви

граната РГД-5. Фото - mzk1.ru

Кива показав, що вибухнуло в офісі партії ОПЗЖ

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 29 червня в Краматорську Донецької області невідомі люди напали на офіс партії "Опозиційна платформа – За життя". Вони залили його "кров'ю" і обписали написами.