Кива показав, що вибухнуло в офісі партії ОПЗЖ
В офісі партії "Опозиційна платформа – за життя" в Полтаві вибухнула граната РГД-5.
Про це повідомив нардеп, представник політичної сили Ілля Ківа в Facebook, опублікувавши знімки.
"Слідство встановило, що теракт в офісі ОПЗЖ Полтави був скоєний бойовою гранатою РГД-5", – написав він.
Раніше нардеп уточнив, що гранату в офіс, який знаходиться на першому поверсі, кинула через вікно людина в масці. В результаті постраждала молода дівчина, вона отримала легкі травми.
Фото - Facebook Іллі Киви
Фото - Facebook Іллі Киви
граната РГД-5. Фото - mzk1.ru
Кива показав, що вибухнуло в офісі партії ОПЗЖ
Як писав OBOZREVATEL, в ніч на 29 червня в Краматорську Донецької області невідомі люди напали на офіс партії "Опозиційна платформа – За життя". Вони залили його "кров'ю" і обписали написами.