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18 лютого • оновлено в 16:39
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"Кістка в горлі росіян": ветеран АТО назвав несподівану версію бою під Золотим

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Російські окупаційні війська розв'язали криваві бої на Донбасі, щоб відбити спостережний пункт "Баня".

Про це в Facebook повідомив колишній військовослужбовець і менеджер благодійного фонду "Вернись живим" Андрій Римарук. Він нагадав, що на початку січня ЗСУ зайняли сіру зону навколо "Золотого".

"Цей клаптик землі для нас був досить важливий, тому що до цього ми не бачили позиції ворога і звідки від веде регулярний вогонь в нашому напрямку. З моменту закріплення, росіяни вже не так часто стріляли, а всі їх намагання швидко подавлялись. Саме цей спостережник став кісткою в горлі росіян, які певно довгий час готувались ним заволодіти, що й сталось сьогодні зранку", – пояснив Римарук.

Бої на Донбасі

Бої на Донбасі

Час пік

Він розповів, що росіяни вели артвогонь, а потім противник двома групами, приблизно по 10 чоловік почав штурмувати "Баню".

"Було прийняти рішення завдати удару у відповідь. З нашого боку летіли все що можна і недозволено. Хлопці змушені були покинути позицію, тому викликали вогонь на себе і по позиціях ворога, відстань до яких всього 150-200 метрів (на радіус розльоту осколків 152мм)" , – позгначено в повідомленні.

Римарук додав, що ворог зазнав великих втрат. На завтра, 19 лютого, попередньо, намічено обмін загиблими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Андрій Римарук
Місце
Україна
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