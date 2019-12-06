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6 грудня • оновлено в 19:55
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Вбивство дитини копами під Києвом: озвучені результати розслідування

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Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому і залишили під підозрою двох поліцейських, їх знайомого і 16-річного сина одного з фігурантів.

Про це повідомив у п'ятницю, 6 грудня, в своєму Telegram-каналі директор ДБР Роман Труба.

"Сторона звинувачення визнала докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів за чотирма підозрюваними всім, хто був учасником тієї трагічної події", – написав він.

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Вбивство копами дитини: озвучені результати розслідування

Вбивство копами дитини: озвучені результати розслідування

За словами Труби, далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство поліцією дитини під Києвом Новини Києва та Київської області
Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань вбивство
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