Вбивство дитини копами під Києвом: озвучені результати розслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому і залишили під підозрою двох поліцейських, їх знайомого і 16-річного сина одного з фігурантів.

Про це повідомив у п'ятницю, 6 грудня, в своєму Telegram-каналі директор ДБР Роман Труба.

"Сторона звинувачення визнала докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів за чотирма підозрюваними – всім, хто був учасником тієї трагічної події", – написав він.

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За словами Труби, далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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