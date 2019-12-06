Вбивство дитини копами під Києвом: озвучені результати розслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому і залишили під підозрою двох поліцейських, їх знайомого і 16-річного сина одного з фігурантів.
Про це повідомив у п'ятницю, 6 грудня, в своєму Telegram-каналі директор ДБР Роман Труба.
"Сторона звинувачення визнала докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів за чотирма підозрюваними – всім, хто був учасником тієї трагічної події", – написав він.
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За словами Труби, далі підозрювані ознайомляться з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петрівця й Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Незабаром підозру оголосили другу затриманих поліцейських Дмитру Кривошеї. Четверту підозру оголосили підлітку, який також був на місці злочину.
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