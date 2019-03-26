У донбаських "республіках" заговорили про підготовку до видачі місцевим жителям близько півмільйона "російських паспортів".

Ця інформація з'явилася не вчора. В останні півроку обговорюється варіант видачі, я б сказав, напівросійських паспортів в так званих ЛНР і ДНР.

Це не російські паспорти. Це такі паспорти, які в перший час після анексії видавалися в Криму. Вони не українські і не російські. Вони не дають жителям жодних прав – ані виборчих, ані прав на пенсію.

Це такий третій паспорт. Типу російського громадянина, але не громадянина Росії. Це не зовсім цивільні паспорти.

За великим рахунком, це, скоріше, психологічна зброя, ніж щось реальне. Жителі Донецька, жителі Луганська, жителі інших окупованих територій не отримують ніяких прав в Росії. Їм пропонується просто такий варіант напівгромадян, які ні на що не впливають.

Ця річ повинна їх заспокоїти. Мовляв, Росія їх не кидає, Росія на них звертає увагу, і вони мають хоч якусь незалежність, хоч якийсь статус.

Але насправді це нічого не змінює. Є так звані паспорти ДНР, паспорти ЛНР.

Але мета Росії не змінилася. Вони збираються повернути ці "республіки" до складу України, але в особливому статусі, з особливими умовами, щоб впливати на українську політику. Якби Росія хотіла визнати їх незалежними республіками і приєднати, це б давно трапилося.

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