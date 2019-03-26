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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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В "Л/ДНР" роздадуть напівпаспорти

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У донбаських "республіках" заговорили про підготовку до видачі місцевим жителям близько півмільйона "російських паспортів".

Ця інформація з'явилася не вчора. В останні півроку обговорюється варіант видачі, я б сказав, напівросійських паспортів в так званих ЛНР і ДНР.

Це не російські паспорти. Це такі паспорти, які в перший час після анексії видавалися в Криму. Вони не українські і не російські. Вони не дають жителям жодних прав – ані виборчих, ані прав на пенсію.

Це такий третій паспорт. Типу російського громадянина, але не громадянина Росії. Це не зовсім цивільні паспорти.

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За великим рахунком, це, скоріше, психологічна зброя, ніж щось реальне. Жителі Донецька, жителі Луганська, жителі інших окупованих територій не отримують ніяких прав в Росії. Їм пропонується просто такий варіант напівгромадян, які ні на що не впливають.

Ця річ повинна їх заспокоїти. Мовляв, Росія їх не кидає, Росія на них звертає увагу, і вони мають хоч якусь незалежність, хоч якийсь статус.

Але насправді це нічого не змінює. Є так звані паспорти ДНР, паспорти ЛНР.

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Але мета Росії не змінилася. Вони збираються повернути ці "республіки" до складу України, але в особливому статусі, з особливими умовами, щоб впливати на українську політику. Якби Росія хотіла визнати їх незалежними республіками і приєднати, це б давно трапилося.

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Кирило СазоновКирило Сазонов
Тема
Війна на Донбасі
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРНовини Росії
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