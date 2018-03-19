Кириленко про скандал з Кримом на ТБ України: це не помилка

Поява в ефірі загальнонаціональних телеканалів зображення карти України без Криму - це чиясь цілеспрямована провокація.

"Якщо майже одночасно на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна в Росії в прямому ефірі з'являються карти України без Криму, це вже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота", - заявив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко у своєму Twitter.

Чиновник зазначив, що не вірить в такі "технічні помилки".

"Повинні бути прізвища", - підкреслив він.

Як повідомляв "Обозреватель", 17 березня телеканал "UA: Перший" показав карту України без Криму, пізніше пояснивши це "технічною помилкою".

18 березня в одній з програм на телеканалі СТБ олігарха Віктора Пінчука показали карту України без Криму - нібито також через технічну помилку.