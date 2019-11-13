Кинув помирати і втік: подробиці ДТП зі школяркою під Кропивницьким

Водія, який у Кіровоградській області на смерть збив 17-річну школярку і втік, засудили на п'ять років позбавлення волі.
Про це OBOZREVATEL 13 листопада повідомили в Новоархангельському районному суді.
Жахлива ДТП трапилась у с. Кальниболота увечері 19 січня цього року. Наталія Слободенюк разом з двома подружками поверталися ввечері додому, коли ззаду в них в'їхав Daewoo Lanos.
Ударом Наталю відкинуло на кілька десятків метрів, при цьому водій, не зупиняючись, зник. Від отриманих травм дівчина померла в лікарні.
У ДТП загинула 17-річна Наталія Слободенюк
Пізніше з'ясувалося, що за кермом легкового автомобіля перебував 23-річний місцевий житель Владислав. Хлопець був затриманий. Суддя обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту і до винесення вироку молода людина продовжувала їздити селом.
За словами місцевих жителів, у загиблої дівчини залишилися дві молодші сестрички.
Місце події
CBN
Водій Daewoo Lanos Владислав
CBN
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві п'яний водій Lexus на величезній швидкості збив на тротуарі двох пішоходів. В результаті 20-річна дівчина загинула, а 23-річний хлопець отримав важкі травми.
Камери спостереження зафіксували момент аварії.
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