Кинули вбитих і поранених: ЗСУ зачистили ворожу ДРГ на Донбасі

Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

Як повідомив прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, увечері 15 квітня противник почав масований обстріл позицій ЗСУ.

"Під прикриттям вогню почала висуватися ворожа ДРГ, яка планувала знищити спостережні пости та в подальшому вийти в тил наших підрозділів", — йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що в складі ДРГ противника було 12 осіб, вогнем зі стрілецької зброї просування ворога було призупинено.

Штаб ООС, Facebook

Штаб ООС, Facebook

Штаб ООС, Facebook

Штаб ООС, Facebook

"Зав'язався бій. Спостережні пости були підтримані вогнем із взводних опорних пунктів засобами вогневого ураження батальйону. Ворог почав відхід, втративши двох бойовиків убитими і двох пораненими", — додали в ООС.

Військові також захопили зброю терористів і карту із зазначеними об'єктами в глибині оборони ЗСУ, на яких були сплановані диверсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці Збройних Сил України знищили позицію терористів на Донбасі у відповідь на застосування бойових дронів.

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