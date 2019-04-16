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Кинули вбитих і поранених: ЗСУ зачистили ворожу ДРГ на Донбасі

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Збройні сили України відбили напад диверсійно-розвідувальної групи ворога на Маріупольському напрямку, де йде війна за незалежність України.

Як повідомив прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, увечері 15 квітня противник почав масований обстріл позицій ЗСУ.

"Під прикриттям вогню почала висуватися ворожа ДРГ, яка планувала знищити спостережні пости та в подальшому вийти в тил наших підрозділів", — йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що в складі ДРГ противника було 12 осіб, вогнем зі стрілецької зброї просування ворога було призупинено.

Кинули вбитих і поранених: ЗСУ зачистили ворожу ДРГ на Донбасі

Штаб ООС, Facebook

Кинули вбитих і поранених: ЗСУ зачистили ворожу ДРГ на Донбасі

Штаб ООС, Facebook

Кинули вбитих і поранених: ЗСУ зачистили ворожу ДРГ на Донбасі

Штаб ООС, Facebook

Кинули вбитих і поранених: ЗСУ зачистили ворожу ДРГ на Донбасі

Штаб ООС, Facebook

"Зав'язався бій. Спостережні пости були підтримані вогнем із взводних опорних пунктів засобами вогневого ураження батальйону. Ворог почав відхід, втративши двох бойовиків убитими і двох пораненими", — додали в ООС.

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Військові також захопили зброю терористів і карту із зазначеними об'єктами в глибині оборони ЗСУ, на яких були сплановані диверсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці Збройних Сил України знищили позицію терористів на Донбасі у відповідь на застосування бойових дронів.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: "Киевское майдановское руководство, потерявшее поддержку со стороны собственных граждан, продолжает попытки заручиться поддержкой зарубежной общественности и хоть как-то поднять рейтинг Порошенко. Для этого полевой группе информационно-психологических операций командующим оккупационными силами Наевым поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить серию постановочных видеосюжетов, демонстрирующих ожесточенное противостояние с противником, мнимые успехи на фронте, а также якобы успешное продвижение вперед и освобождение новых территорий. С этой целью в зону ответственности 24-й механизированной бригады в район н. п. Марьинка и 35-й бригады морской пехоты в район н. п. Новотроицкое прибыли съёмочные группы продажных украинских телеканалов «1+1», «5 канал» и «Прямой». Перед военными преступниками командирами 24-й и 35-й бригад Гудзем и Паласом стоит задача обеспечить прибывших пропагандистов украинских СМИ необходимым материалом. В связи с этим в данных районах ожидается обострение, вплоть до целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории с целью дальнейшего обвинения в них НМ ДНР. Мы неоднократно озвучивали факты, подтверждающие то, что агрессии со стороны украинских боевиков подвергаются не только граждане Республики, но мирное население на оккупированной Киевом территории, которое они якобы защищают. Три дня назад произошел очередной такой случай. В одном из подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады, переданном в оперативное подчинение командиру 79-й бригады Курачу, находящимся в н. п. Бердянское, в знак протеста из-за переноса срока ротации, украинские боевики устроили массовую пьянку. Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, «элита» украинской армии — десантники 80-й бригады — разбрелись по селу. Один из боевиков, старший сержант Тяпка, вел себя более агрессивно и обвинял в сепаратизме всех попадающихся ему навстречу мирных граждан, угрожая при этом гранатой с выдернутой чекой. В конечном итоге, в результате взрыва гранаты ранение получил сам пьяный дебошир Тяпка и мирный житель Бердянского. Комбриг 79-й бригады Курач в настоящее время пытается «замять» данный инцидент путем подкупа сотрудников военной прокуратуры и родственников пострадавшего.."
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М Олег
М Олег
Урааааа!!! Перемога!!!!! ВСУ иногда может и с шахтерами справиться!!!!!
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Panova Lidia
Panova Lidia
Молодці хлопці! Гарна робота. Слава Україні!
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