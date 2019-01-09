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''Кинула незнайомцям'': у Полтаві стався кричущий випадок із 3-річною дитиною

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У Полтаві 35-річна мати залишила незнайомцям свою трирічного доньку Дарину.

Інцидент стався 8 січня, приблизно о 18:00 у районі Мотелю, на розі вулиць Грушевського та Ціолковського, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронцям вдалося знайти дитину. Дівчинка перебувала на Південному вокзалі в обласному центрі.

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''Кинула незнайомцям'': у Полтаві стався кричущий випадок із 3-річною дитиною

Прес-служба Нацполіції

"Із нею усе гаразд. Вона в безпеці. Зараз із дитиною працюють психологи та поліцейські. Встановлюються обставини події", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Харківському житловому масиві 5 січня жінка вбила власну доньку, після чого втекла з дому.

Місце
УкраїнаПолтава
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