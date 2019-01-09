''Кинула незнайомцям'': у Полтаві стався кричущий випадок із 3-річною дитиною

У Полтаві 35-річна мати залишила незнайомцям свою трирічного доньку Дарину.

Інцидент стався 8 січня, приблизно о 18:00 у районі Мотелю, на розі вулиць Грушевського та Ціолковського, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронцям вдалося знайти дитину. Дівчинка перебувала на Південному вокзалі в обласному центрі.

Прес-служба Нацполіції

"Із нею усе гаразд. Вона в безпеці. Зараз із дитиною працюють психологи та поліцейські. Встановлюються обставини події", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Харківському житловому масиві 5 січня жінка вбила власну доньку, після чого втекла з дому.