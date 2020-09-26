Кількість жертв Ан-26 під Харковом зросла до 25 – Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора заявив, що 25 осіб вважаються загиблими в результаті авіакатастрофи з літаком ЗСУ Ан-26 в Чугуєві (Харківська область).

Як повідомила пресслужба ОГП, такі попередні дані були отримані станом на 23:52 п'ятниці, 25 вересня.

Ще двох постраждалих у важкому стані доставили в медичні установи, цю інформацію підтвердив і глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

При цьому в Офісі генпрокурора підкреслили, що пошуки тривають. Офіційно було підтверджено 22 жертви катастрофи.

Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ГСЧС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.

"За фактом падіння військового літака АН-26 Повітряних Сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України)", – відзначили в ОГП.

Як писав OBOZREVATEL, авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 сталася близько 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку, в мережі показали фото і відео з місця трагедії.